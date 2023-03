Nissan bringt zwei neue Ariya-Varianten

Nissan bringt in Europa zwei neue Varianten seines Elektromodells Ariya auf den Markt. Änderungen an der Karosserie gibt es nicht. Im einen Fall handelt es sich um ein neues Top-Modell, im anderen Fall um eine günstigere Ausstattung, damit der Ariya in einigen Ländern förderfähig wird.

Bei letztgenannter Variante geht es den Ariya Engage mit Frontantrieb, der mit beiden Batteriegrößen (63 und 87 kWh) erhältlich sein wird. Mit der kleinen Batterie liegt die WLTP-Reichweite für dieses Modell bei bis zu 404 Kilomtern, mit der 87 kWh großen Batterie und dem 178 kW starken Frontantrieb sind nach WLTP bis zu 536 Kilometer möglich. Realistischere Reichweiten-Angaben zu dieser Antriebskombination finden Sie in unserem Fahrbericht zum Nissan Ariya.

Diese neue Variante solle sicherstellen soll, dass Kunden „in einigen europäischen Märkten Zugang zu Zuschüssen und Subventionen für Elektrofahrzeuge haben“. Um welche Länder es geht, nennt Nissan in der Mitteilung aber nicht.

Die konkreten Preise dürften ab dem 3. April folgen, wenn die beiden neuen Varianten des Nissan Ariya in den meisten europäischen Märkten bestellt werden können. In Deutschland ist der Nissan Ariya mit einem Netto-Listenpreis ab 39.907,56 Euro bereits für den Umweltbonus qualifiziert.

Die zweite neue Version heißt Ariya Evolve+ und ist ein neues Spitzenmodell mit Allradantrieb mit mehr Leistung (290 kW) und einer schnelleren Beschleunigung (von 0 auf 100 km/h in 5,1 Sekunden). Bisher lag die Leistung bei dem Allrad-Modell mit der 87 kWh großen Batterie bei maximal 225 kW. Zusätzlich zu der bekannten Evolve-Ausstattung verfügt der neue Evolve+ über 20-Zoll-Leichtmetallräder mit Aero-Abdeckungen und eine satte Sitzverkleidung aus Nappablau-Leder.

„Der Ariya wurde für Kunden entwickelt, die ein Elektrofahrzeug wollten, das sich nahtlos in ihren Lebensstil einfügt“, sagt Leon Dorssers, Senior Vice Present, Region Marketing & Sales, Nissan AMIEO (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). „Aufgrund des Interesses unserer Kunden haben wir erkannt, dass es Raum gibt, das Ariya-Sortiment an beiden Enden des Spektrums zu erweitern. Die neuen Einstiegspreis- und Top-Range-Varianten des Ariya sind gut gerüstet, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen und mehr zu bieten Zugang zum EV und ein aufregenderes Fahrerlebnis für unsere Kunden.“

