ZF baut Inverter der nÃ¤chsten Generation in Mexiko

Der Automobilzulieferer ZF investiert 194 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines E-Mobilitätsgeschäfts in Nordamerika. Konkret wird der ZF-Standort in Ciudad Juárez im Norden Mexikos erweitert, um dort eine neue Produktionsstätte für Inverter der nächsten Generation zu errichten.

Bei der genannten Investitionssumme handelte sich umgerechnet um 177 Millionen Euro. In einer ersten Umsetzungsphase will ZF zunächst 150 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen, also etwa 138 Millionen Euro. Die Erweiterung des Mexiko-Campus um das geplante Werk für die nächste Generation der Umrichtertechnologie soll mehr als 22.000 Quadratmeter umfassen. Außerdem gibt der deutsche Zulieferer aus Friedrichshafen an, vor Ort binnen vier Jahren mehr als 500 neue Arbeitsplätze schaffen und sofort mit der Einstellung von Mitarbeitern beginnen zu wollen.

Die verbesserten Inverter sollen in der Lage sein, „die Leistung von E-Motoren durch Software- und Halbleiterverbesserungen erheblich zu steigern“, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Die neue Produktionsstätte in Mexiko werde mit Hightech-Ausrüstung und -Prozessen ausgestattet sein und die regionalen Produktionskapazitäten für „mehrere Elektrofahrzeug-OEM-Kunden“ erweitern und ergänzen.

„Der Markt für Elektromobilität gewinnt in allen wichtigen Märkten weiter an Dynamik und ZF investiert, um dem Wachstumstrend hier in Nordamerika zu entsprechen“, äußert John Hawkins, Vice President Electrified Powertrain Technology der ZF Group. „Diese Investition wird ZF weiter als führendes Unternehmen für fortschrittliche E-Mobilitäts-Technologien und Wechselrichter etablieren, die wesentlich zur Effizienz und Reichweite von Elektrofahrzeugen beitragen und gleichzeitig Wachstum und Arbeitsplätze in Juarez schaffen.“

- ANZEIGE -

ZF hatte Ende vergangenen Jahres bereits eine neue Generation von Elektroantrieben für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt. Diese sollen mit zahlreichen Innovationen auf der Komponenten- und Systemebene aufwarten. Die verbesserten E-Antriebe von ZF sollen ab 2025 als Gesamtsystem am Markt verfügbar sein, einzelne Komponenten wird das Unternehmen aber bereits früher in Serie bringen.

Erst vor wenigen Wochen hatten wir mit Julian Fieres auch einen Manager von ZF in unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“. Der ZF-Mann mit dem Titel „Vice President Transformation, Strategy, Sustainability & Digital im Bereich Electrified Powertrain Technology“ beschäftigt sich viel mit der Internationalisierung des Unternehmens und globalen Lieferketten. In einem hier abrufbaren Vortrag ging er vor unserem Fachpublikum darauf ein, wie geopolitische Paradigmen der vergangenen 50 Jahre überdacht werden müssen.

press.zf.com