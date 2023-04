Saietta baut 3.000 E-Antriebe für US-Firma Ayro

Der britische Elektroantriebs-Spezialist Saietta verkauft 3.000 seiner E-Antriebssysteme an Ayro, einen US-Hersteller von sogenannten Low Speed Electric Vehicles. Die E-Antriebe werden im neuen Modell Ayro Vanish zum Einsatz kommen, der noch in diesem Jahr in Produktion gehen wird.

Die Auslieferung der Antriebe sollen im dritten Quartal 2023 beginnen, wie Saietta in einer Mitteilung bekanntgibt. Das Unternehmen hat sich auf elektrische Antriebslösungen für den Einsatz in Leichtfahrzeugen wie Motorrollern, Motorrädern, Rikschas und in urbanen Lieferfahrzeugen spezialisiert und spricht auch von „Leichtbau-Mobilität“. Durch einen modularen Aufbau des Systems könne die Kerntechnologie „schnell auf kundenspezifische Anwendungen zugeschnitten und so schnell und kostengünstig maßgeschneiderte Lösungen geliefert werden“.

Genau solch eine schnelle, kundenspezifische Adaptation des E-Antriebs ist den Briten zufolge nun mit Blick auf den Ayro Vanish erfolgt. Nach zwölf Monaten „enger Zusammenarbeit“ sei ein auf Ayro zugeschnittenes System entwickelt worden, heißt es. Der Vanish ist ein Fahrzeug für die „Campus-Mobilität, die Zustellung auf der letzten Meile und die Mikroverteilung“, das noch in diesem Jahr in Produktion geht, teilt Saietta mit.

Seine Lösungen konzipiert das Unternehmen in der Regel um seinen bewährten Axialflussmotor (AFT). Dieser sei so konzipiert, dass er bei niedriger Spannung und Drehzahl ein hohes Drehmoment, eine hohe Leistung und einen hohen Wirkungsgrad für den städtischen Einsatz bietet, heißt es aus der Firmenzentrale. Der erste kommerzielle Elektromotor des Unternehmens ist der AFT140i, der in seinem Gehäuse außerdem ein vollständig integriertes Steuergerät und ein Kühlsystem beherbergt, das wiederum mit einem speziell entwickelten Getriebe gekoppelt ist.

Auf der IAA Transportation 2022 hatte der britische Elektroantriebs-Spezialist übrigens erstmals eine vollständig integrierte E-Achse für leichte Nutzfahrzeuge bis zu zwei Tonnen zulässigem Gesamtgewicht präsentiert. Auf der Messe wurde auch ein erster Prototyp des niederländischen Unternehmens Duracar mit der E-Achse vorgestellt, das für den Transport auf der letzten Meile gedacht ist.

Saietta ist aktuell auf Expansionskurs: 2021 hatte die Firma von der Evergrande New Energy Vehicle Group das niederländische Unternehmen e-Traction Europe gekauft. 2022 übernahmen die Briten zudem ein ehemaliges ZF-Werk im englischen Sunderland.

saietta.com