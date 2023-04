E-Flotte: Erste Orientierung via Leitfaden und TCO-Vergleich

Die Informationsdichte für umsteigewillige Flottenbetreiber wird größer: Die NOW GmbH hat mit dem eFleet Guide und dem Factsheet TCO zwei Angebote freigeschaltet, die als Leitfaden und Analyseinstrument Fuhrparkmanager an die Elektrifizierung ihrer Flotten heranführen.

Beim eFleet Guide handelt es sich um einen Online-Leitfaden zur Elektrifizierung von gewerblichen und kommunalen Fuhrparks. Das Besondere daran: Das Tool ist indiviudalisierbar. Nutzer können zunächst die wichtigsten Eckdaten ihres Fuhrparks benennen – konkret Größe, Fuhrparknutzung, Fahrzeugtyp, Organisationstyp und Ladeort. Der eFleet Guide stellt darauf basierend acht Arbeitspakete (Bestandsanalyse, Elektrifizierung, Diversifizierung und Verkleinerung, Ladeinfrastruktur, Netz & Erneuerbare Energien, Beschaffung, Bewertung und Integration & Fuhrparkmanagement) zusammen.

„Der Online-Leitfaden hilft, relevante Informationen ganz auf die Bedürfnisse vor Ort zuzuschneiden“, teit die NOW GmbH mit. Ergänzend liefere der eFleet Guide Praxisbeispiele und weiterführende Informationsangebote. Entstanden ist der individualisierbare Handlungsleitfaden im Rahmen des Themenfelds „Rahmenbedingungen und Markt“ der programmatischen Begleitforschung Elektromobilität des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV).

Als Entscheidungshilfe veröffentlicht die NOW GmbH zudem das Factsheet Total Cost of Ownership (TCO), das Gesamtkostenanalysen verschiedener Antriebsvarianten gegenüber stellt. In die Gesamtkostenanalysen fließen verschiedene Einflussfaktoren ein – etwa Anschaffungskosten, Förderungen und sich verändernde Strom- und Kraftstoffpreise. Das Factsheet „bietet eine Entscheidungsgrundlage für Anschaffungen im privaten wie im gewerblichen Bereich“, teilt die NOW GmbH mit.

Das Dokument fußt auf einer Studie des Fraunhofer-Instituts ISI zu den Kosten, die durch Kauf und Nutzung von Pkw mit verschiedenen Antrieben (BEV, Plug-In-Hybrid, H2-Pkw, Diesel- und Benzin-Verbrenner) und aus verschiedenen Segmenten (Mittelklasse, SUV, Kompaktklasse und Kleinwagen) entstehen. Sinnvoll ist das Factsheet für alle, die den Kauf eines neuen Autos erwägen, aber sich noch auf keine Antriebs- und Karosserieform festgelegt haben.

Antworten gibt es etwa auf die Fragen, ab welcher Haltedauer sich die Anschaffung eines Batterie-elektrischen Autos im Vergleich zu einem Verbrenner-Pkw lohnt. Welche Rolle die Fahrzeuggröße spielt und ob hohe Strompreise reine E-Autos und Plug-in-Hybride unwirtschaftlich machen. Auch der Einfluss des geminderten und bald auslaufenden Umweltbonus für BEV und FCEV auf die TCO in verschiedenen Fahrzeugsegmenten wird thematisiert. Ebenso die Rolle privater oder gewerblicher Ladeinfrastruktur inklusive eventueller Nutzung eigener Stromerzeugungsanlagen.

Vorneweg sei verraten: Die Analyse zeigt zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Fahrzeugsegmenten. Während bei den höherpreisigen Mittelklassewagen und SUV die Kostenparität zwischen Batterie-elektrischen Autos und Verbrennern nach drei Jahren Haltedauer schon erreicht ist, dauert es in der Kompaktklasse und vor allem bei Kleinwagen deutlich länger. „Dies zeigt, dass die Förderung durch den Umweltbonus und die Innovationsprämie besonders in den unteren Fahrzeugsegmenten zumindest so lange noch wichtig ist, bis die Fahrzeugpreise sich hier deutlich annähern“, veranschaulicht die NOW GmbH.

Auch die Art des Ladens hat einen spürbaren Einfluss auf mögliche Kostenvorteile von E-Autos gegenüber Verbrennern. Es zeigt sich interessanterweise, dass in der Mittelklasse auch ohne private Lademöglichkeit Batterie-elektrische Autos wirtschaftlicher sind als Diesel und Benziner. Geringere Einflüsse als erwartet haben hingegen längerfristig hohe Preise für Strom oder fossile Kraftstoffe.

now-gmbh.de (eFleet Guide), now-gmbh.de (Factsheet TCO)