VDA: Deutsche Autoindustrie investiert 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung

Die Hersteller und Zulieferer der deutschen Automobilindustrie investieren laut dem VDA von 2023 bis 2027 weltweit mehr als 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Der Fokus der F&E-Investitionen liegt auf der Transformation, insbesondere der Elektromobilität.

Dazu zählt der VDA laut seiner Mitteilung auch die Batterietechnik. Weitere Investitonsschwerpunkte sind die Bereiche autonomes Fahren und Digitalisierung. Für den Zeitraum 2022 bis 2026 war der VDA bisher von weltweiten F&E-Investitionen der deutschen Automobilindustrie in Höhe von etwa 220 Milliarden Euro ausgegangen.

Sprich: In diesem Zeitraum fließen rechnerisch etwa 50 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung – allerdings weltweit und nicht nur an den deutschen Standorten. Der VDA gibt an, dass sich die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen deutscher Automobilunternehmen im Jahr 2021 auf 45,2 Milliarden Euro beliefen. Damit sei Deutschland weiterhin internationaler Spitzenreiter vor Japan, den USA und China.

Zur Einordnung: Für die Pressemitteilung hat der VDA das von der EU-Kommission herausgegebene „The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard“ und die zugehörigen Datensätze ausgewertet. Daher handelt es sich laut dem VDA bei den Zahlen zum Jahr 2021 „um die aktuellsten Zahlen, die derzeit vorliegen“.

Für VDA-Präsidentin Hildegard Müller belegen die Investitionssummen „die Entschlossenheit unserer Branche, die Transformation zu einer internationalen Erfolgsgeschichte zu machen“. „Die deutsche Automobilindustrie steht hinter den Klimazielen und will klimaneutrale Mobilität so schnell wie möglich Realität werden lassen. Wir sind Treiber der Transformation“, so Müller.

Zu diesen Investitionen in Forschung und Entwicklung kommen von 2023 bis 2027 weitere rund 130 Milliarden Euro, die weltweit von der deutschen Automobilindustrie unter anderem in den Aufbau neuer Fabriken sowie in den Umbau von Werken und deren Ausstattung fließen.

vda.de