Rethmann-Töchter gründen Firma für Batterie-Recycling

Rhenus Automotive und TSR Automotive – beides Unternehmen der Rethmann-Gruppe – haben die gemeinsame Gesellschaft The Battery Lifecycle Company GmbH (BLC) gegründet. Erklärtes Ziel ist die Wiederverwendung und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus dem Mobilitätssektor.

Mit dem Vorhaben, ein ganzheitliches Batterierecycling entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten, will BLC laut den Mitteilungen von Rhenus Automotive und TSR „alle Aufbereitungsschritte von der Erstprüfung über die Tiefenentladung bis zur Reparatur und Demontage der vorwiegend aus der Automobilindustrie stammenden Lithium-Ionen-Batterien übernehmen“.

Die operative Führung von BLC wird bei TSR Automotive liegen, da die Tochtergesellschaft von TSR Recycling auch 65 Prozent an der neuen GmbH hält. Die restlichen 35 Prozent liegen bei Rhenus Automotive.

Zunächst wird BLC vom TSR-Standort Rheda-Wiedenbrück aus operieren. Hier werden bereits seit 2021 Batteriepacks demontiert und auf ihre Wiedereinsatzfähigkeit untersucht. Sprich: Funktionstüchtige Batterien, deren Leistung nicht mehr für den Automotive-Einsatz ausreicht, werden für den Second-Life-Einsatz etwa in stationären Speichern vorbereitet. Beschädigte oder defekte Module werden tiefenentladen und zerlegt.

Erste vollautomatisierte Anlage zu Entladung und Demontage Europas

Künftig soll das Joint Venture zudem leistungsfähige Komponenten auch als Ersatzmodule für Reparaturen und bei der Aufarbeitung von Batteriepacks nutzen. Hierfür projektiert das Gemeinschaftsunternehmen am TSR-Standort in Magdeburg bereits eine weitere Demontagelinie, die Ende 2023 in Betrieb gehen soll. Dabei soll es sich um die erste vollautomatisierte Anlage zu Entladung und Demontage von Batteriemodulen in Europa handeln.

Die Technik für diese Demontagelinie liefert Bosch Rexroth. Die Anlage soll laut Bosch Batteriematerial von bis zu 150 Kilogramm je Werkstückträger mit einer Geschwindigkeit von 18 Metern pro Sekunde transportieren können. Erwähnenswert ist auch die Tiefenentladung: Innerhalb von weniger als 15 Minuten lassen sich acht Lithium-Ionen-Akkus von Elektroautos automatisiert entladen. Beim zurzeit üblichen manuellen Verfahren dauert es bis zu 24 Stunden, ehe die Akkus tiefentladen sind.

Perspektivisch sei eine entsprechende Anlage zur Schwarzmasseproduktion derzeit bei der Remondis-Tochter Retron in Planung, die bereits heute ein europäisches Logistikkonzept für defekte und kritische Lithium-Ionen-Batterien betreibt. Remondis ist ebenfalls Teil der Rethmann-Gruppe.

„Mit BLC kombinieren wir die Stärken aus den beiden Welten Logistik und Recycling, um gemeinsam neue Wege im Batterierecycling zu gehen“, so BLC-Geschäftsführer Florian Karlstedt. „Rhenus Automotive ist produktionsseitig zur Montage von Fahrzeugteilen zertifiziert und greift auf Expertenwissen in der Logistik sowie im Handling von Batterien und in der Infrastruktur nach Automobilstandard zurück.“ Matthias Illing, ebenfalls BLC-Geschäftsführer, ergänzt: „Als Recyclingunternehmen bringt TSR seine Expertise in den Bereichen Demontage und Aufbereitung ein. Außerdem verfügt TSR neben den geeigneten Standorten auch über die entsprechenden Genehmigungen zur Lagerung und Weiterverarbeitung der Lithium-Ionen-Batterien.“

„Elektromobilität kann sich nur dauerhaft etablieren, wenn ausreichend Rohstoffe für die Herstellung der Batterien zur Verfügung stehen“, sagt etwa Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung als Lieferant der Demontagelinie. „Recycling kommt eine tragende Rolle zu und hilft, unsere Wertschöpfung auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen: Das, was wir nutzen, verwenden wir wieder und gewinnen Rohstoffe zurück.“ Auf der Hannover Messe (17.-21. April) wird Bosch Industrietechnik für das Batterierecycling vorstellen.

