Ssangyong stellt neues Modell unter neuem Firmennamen vor

Der südkoreanische Autohersteller Ssangyong heißt jetzt KG Mobility und hat sein zweites Elektromodell präsentiert. Hintergrund der Namensänderung ist die Übernahme des koreanischen Autobauers durch den heimischen Mischkonzern KG.

Wie beim Korando e-Motion handelt es sich bei dem Torres EVX um einen BEV-Ableger des entsprechenden Verbrennermodells. Das E-SUV wird zunächst nur mit einem 150 kW leistenden Frontantrieb und einem 73,4-kWh-LFP-Akku von BYD angeboten, der geschätzte 500 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll.

Der Torres EVX ist 4,72 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,73 Meter hoch. Weite Teile der Karosserie wurden vom Verbrenner-Modell übernommen, etwa die recht lange Fronthaube und auch die angedeutete Reserveradabdeckung auf dem Kofferraumdeckel, die zu einem charakteristischen Design führt. Der Innenraum in mit zwei 12,3 Zoll großen Bildschirmen ausgestattet.

Nach Angeben von KG Mobility soll das Fahrzeug in zwei Varianten erhältlich sein – dem E5 und dem E7. Da der Antrieb und Batteriegröße für beide Varianten gleich sind, handelt es sich also nur um Unterschiede bei der Ausstattung. Preislich startet das Modell in Südkorea ab 49,5 Millionen Won, umgerechnet rund 34.000 Euro.











KG Mobility will den Torres EVX auch außerhalb der Heimat verkaufen. Eine Markteinführung in Europa wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, gefolgt von Australien.

Das Unternehmen plant zudem drei weitere Elektromodelle, konkret einen mittelgroßen Pick-up (Projektname O100), ein weiteres SUV (F100) sowie ein kompaktes SUV (KR10). Hierfür entwickelt KG eine neue E-Auto-Plattform.

Im September 2022 hatte die koreanische KG Gruppe den Automobilhersteller SsangYong Motor Company übernommen. Die Namensänderung in KG Mobility soll nach Angaben des Herstellers „die Zugehörigkeit zum vielseitigen Mischkonzern zum Ausdruck“ bringen und erfolgte zum 22. März.

torresevx.com, ssangyong-presse.de, carscoops.com