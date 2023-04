E-Leichtfahrzeuge: Estrima gründet Deutschland-Tochter

Der italienische Leichtfahrzeug-Hersteller Estrima hat die Biro Deutschland GmbH in München gegründet. Damit setzt Estrima seine angestoßende Europa-Expansion fort. Zum Geschäftsführer des deutschen Tochterunternehmens wurde Mark Collée benannt.



Vor wenigen Wochen schaffte Estrima bereits eine Präsenz in Spanien. Nun erfolgt mit der Eröffnung einer Geschäftsstelle in München der nächste Expansionsschritt. Von der bayerischen Landeshauptstadt aus will der 2008 gegründete Hersteller mit Hauptsitz im italienischen Pordenone künftig seine deutschlandweiten Vertriebsaktivitäten koordiniert. Matteo Maestri, Präsident von Estrima, kommentiert die Neugründung wie folgt: „Nach unseren Erfolgen in Amsterdam, Mailand, Rom, Paris und Athen ist München jetzt der nächste wichtige Meilenstein, um Birò nach und nach in weitere Metropolen und Länder zu bringen. Gemeinsam mit Mark Collée beliefern wir von hier aus deutsche Kunden und sorgen dafür, dass der Verkehr in den Städten entspannter und umweltfreundlicher wird.“

Laut Mark Collée bietet Deutschland für Biro einen der größten und vielversprechendsten Märkte in Europa: „Ich freue mich darauf, mit Birò bei der urbanen Mobilität innovative, umweltfreundliche Akzente zu setzen und dabei zu helfen, den innerstädtischen Verkehr deutlich zu entlasten.“

Biro hat sich auf vierrädrige Elektro-Leichtfahrzeuge spezialisiert und präsentierte sich in Deutschland erstmals auf der Messe polisMobility 2022. Wie im November 2022 berichtet, überarbeiteten die Italiener ihr Elektromodell Biro bereits rund ein halbes Jahr nach dessen Premiere. Die überarbeitete Version des im Mai 2022 vorgestellten Modells, enthüllte der Hesteller erstmals auf der Motorradmesse EICMA. Sie zeichnet sich vor allem durch ein vergrößertes Innenraum-Volumen bei gleichbleibenden Außenmaßen aus. Beim Standardmodell wächst der von innen zugängliche Kofferraum von 41 auf 122 Liter und beim Biro Big von 204 auf 308 Liter. Zudem erfuhr der Platz zwischen Sitz und Schiebedach ein Plus von vier Zentimetern.

Estrima verbaut im Biro außerdem einen neuen Elektromotor und hat die Batterien niedriger positioniert, um die Stabilität zu erhöhen. Zudem wurde der regenerative Bremsprozess neu konzipiert, was den Verbrauch weiter senken soll. Ob die Reichweite aber nennenswert steigt, ist nicht bekannt, da in der seinerzeitigen Mitteilung keine Reichweite genannt wurde. Zuvor lag sie bei bis zu 100 Kilometern.

Die Eckdaten des Antriebs sind – je nach Zulassungsklasse – ohnehin reglementiert. Die L7e-Version fährt bis zu 60 km/h schnell, mit einer Zulassung in der Klasse L6e sind nur 45 km/h erlaubt. Zum Laden wird der Biro mit einem „Mehrfachsteckdosen-Kabel“ geliefert. Damit soll er an „jeder beliebigen Steckdose“ geladen werden können. Die maximale Ladeleistung liegt bei 1,1 kW.

