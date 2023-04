Frankreich: Solaris mit zwei E-Modellen auf UGAP-Liste

Solaris gibt bekannt, dass die französische Union für öffentliche Einkaufsgemeinschaftsgruppen zwei E-Bus-Modelle der Polen auf die Beschaffungsliste gesetzt hat. Damit wird Solaris zum potenziellen Lieferanten von Elektrobussen und Oberleitungsbussen für ÖPNV-Projekte in Frankreich.

Die Union des groupements d’achats publics (UGAP) hat die beiden E-Gelenkbusse Trollino 18 und Urbino 18 electric auf ihre Liste gesetzt. Beide Modelle stehen den an die UGAP gekoppelten Transportunternehmen damit ohne zusätzliches Ausschreibungsverfahren zur Verfügung. Die Fahrzeuge sind nach Angaben von Solaris konkret für 24 Monate in den Katalog der französischen Einkaufsgemeinschaft aufgenommen worden – mit der Möglichkeit einer Vertragsverlängerung.

Zum Hintergrund: Die UGAP schrieb jüngst „elektrisch betriebene Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs wie Kleinbusse, Busse und Miniautos für die Beschaffung, die Varianten und die Durchführung zusätzlicher Dienstleistungen“ aus. Anschließend wurden Hersteller für Fahrzeuge in acht Kategorien ausgewählt. Für Gelenkfahrzeuge mit Elektromotor und einer Länge von 17 bis 19 Metern gingen laut Solaris zehn Angebote ein, von denen vier ausgewählt wurden. Darunter Solaris.

„Wir sind stolz darauf, die UGAP-Zertifizierung erhalten zu haben. Wir freuen uns sehr, zwei Modelle aus unserem umfangreichen Portfolio an emissionsfreien Fahrzeugen anbieten zu können. Frankreich ist einer der Märkte, auf denen unser Unternehmen in den kommenden Jahren seine Verkaufsaktivitäten besonders verstärken möchte. Umso mehr freuen wir uns über die Möglichkeit, unsere exzellenten, hochmodernen Produkte direkt anbieten zu können“, äußert Olivier Michard, Solaris-Vorstand für Vertrieb, After Sales und Marketing.

solarisbus.com