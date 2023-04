Zero gewährt Rabatt auf E-Motorräder in Deutschland

Um das bisherige Fehlen staatlicher Zuschüsse für E-Motorräder in Deutschland auszugleichen, lobt Zero Motorcycles zum Start in die Saison 2023 hierzulande eine eigene Prämie aus. Diese „Go Electric-Förderprämie“ beträgt abhängig vom Modell 1.500 oder 3.500 Euro.

Den Zuschuss gibt es einer uns per E-Mail vorliegenden Pressemitteilung des Unternehmens zufolge ab sofort beim Kauf eines neuen E-Motorrads von Zero der Modelljahre 2022 und 2023. Das Fördervolumen sei allerdings begrenzt – „und damit die Dauer der Prämienaktion“, heißt es. Wie hoch das Budget ist oder bis zu welchem Zeitpunkt der Rabatt gilt, präzisiert Zero Motorcycles in seiner Mitteilung nicht. Auf der Homepage ist allerdings der Vermerk zu finden, dass die Aktion am 31. Mai endet.

„Wir haben beschlossen, nicht mehr auf mögliche staatliche Prämien für Elektromotorräder zu warten und daher unser eigenes Förderprogramm gestartet“, kommentiert Umberto Uccelli, Vice President and Managing Director EMEA von Zero Motorcycles. „Mit der hauseigenen Förderprämie werden unsere sprintstarken Motorräder zu einer noch attraktiveren Alternative zu den Verbrenner-Bikes. Dies gilt insbesondere, wenn man sich die gesamten Fahrzeugkosten anschaut: Eine Zero benötigt deutlich weniger Wartung, die Energiekosten pro Kilometer sind sehr viel günstiger, und es fällt keine Kfz-Steuer an. Außerdem gibt es mit dem Emissionsausgleich der THG-Quote auch noch mehrere hundert Euro pro Jahr und Fahrzeug on top!“

Mit dem Rabatt ist bei den deutschen Händlern beispielsweise das Unternehmens-Flaggschiff DSR/X statt für 26.550 für 23.050 Euro zu haben. Das Naked Bike SR kostet 17.440 Euro (vorher: 20.940 Euro) und die leichte City-Maschine FXE 13.685 Euro (statt 15.185 Euro). Die Aktion gilt laut Zero Motorcycles auch für die 11-kW-Motorräder, die bereits ab 16 Jahren mit dem A1-Führerschein oder einer Fahrerlaubnis-Erweiterung für die Klasse B bewegt werden dürfen.

Die Nachfrage ist in Deutschland steigend – wenn auch auf noch sehr niedrigem Niveau: Exakt 1.606 E-Motorräder wurden 2022 hierzulande neu zugelassen, etwa doppelt so viele wie 2021. Zero Motorcycles war mit 357 Registrierungen der beliebteste Hersteller.

zeromotorcycles.com