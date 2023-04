Swobbee wirbt weitere 2 Millionen Euro ein

Das Berliner Wechselakku-Unternehmen Swobbee hat in einer erweiterten Serie-A-Runde zusätzliche 2 Millionen Euro eingenommen. Der polnische Fonds SpeedUp Energy Innovation und der niederländische Stichting Clean Future Dividend Fund sind neu als Investoren an Bord.

Beide haben sich mit den 2 Millionen Euro einer uns per E-Mail vorliegenden Swobbee-Mitteilung zufolge der Gruppe der früheren Investoren angeschlossen. Im Frühjahr 2022 hatten die Berliner in ihrer regulären Serie-A-Runde bereits 5,9 Millionen Euro eingenommen. Einer der seinerzeitigen Geldgeber war die Organisation EIT InnoEnergy. Mit der nun erweiterten Runde summiert sich das von Swobbee seit 2022 eingeworbene Kapital auf 7,9 Millionen Euro.

Gab das Unternehmen im vergangnenen Frühjahr an, mit dem bis dato 5,9 Millionen Euro sein Netz von Batteriewechselstationen in ganz Deutschland ausbauen und in zwei weitere europäische Ländern expandieren zu wollen, liest sich das Swobbee-Statement zur Mittelverwendung nun wie folgt: „Das Team plant, die eingeworbenen Mittel für die Weiterentwicklung der Plattform und vor allem für den Ausbau des Stationsnetzes in Deutschland und anderen Ländern zu verwenden.“ Die Expansionspläne außerhalb Deutschlands sehen insbesondere „den Eintritt in osteuropäische und südostasiatische Märkte in den kommenden Monaten und Jahren vor“. Bislang betreibt Swobbee Stationen in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Spanien und Portugal.

Das 2017 als GreenPack gegründete und 2020 in Swobbee umbenannte Startup hat bekanntlich den Roll-out und den Betrieb von Batteriewechselstationen für Elektrokleinfahrzeuge zu seinem Geschäft gemacht. Die Stationen sind mit acht bis 30 Batteriefächern ausgestattet und zurzeit mit acht Batterietypen kompatibel. Zwei weitere Batterietypen sollen laut der aktuellen Mitteilung „bald“ hinzukommen. „Das macht unsere Wechselinfrastruktur in Europa mit etwa 70 % der derzeitigen leichten Elektrofahrzeuge kompatibel, die von den Akteuren im Bereich der geteilten Mikromobilität und des Last-Mile-Delivery-Sektors eingesetzt werden“, betont Thomas Duscha, CEO und Mitbegründer von Swobbee.

