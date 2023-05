Erste Qwello-Ladesäule in Berlin errichtet

Der Münchner Ladeinfrastrukturanbieter Qwello ist jetzt auch in der Hauptstadt aktiv. Die ersten öffentlichen Ladesäulen von Qwello in Berlin wurden in der Cecilienstrasse im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf fertiggestellt und sollen in Kürze in Betrieb gehen.

Wann genau die Ladesäulen genutzt werden können, wird in der Mitteilung aber nicht bestätigt. Wir erinnern uns: Als Qwello im September 2022 seine ersten AC-Säulen in Frankfurt enthüllt hatte, waren die Säulen auch mehrere Wochen nach dem Pressetermin noch nicht frei nutzbar. Dass es in Berlin anders laufen soll, macht Qwello in der begleitenden Pressemitteilung klar: Die Ladesäulen in der Cecilienstrasse seien „nach einer erfreulich kurzen Planungs- und Genehmigungszeit in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz Berlin“ fertiggestellt worden. In Frankfurt zog sich das Genehmigungsverfahren hingegen seit dem Jahr 2021 hin.

In Berlin kommt eine leicht geänderte Version der Qwello-eigenen Ladesäule zum Einsatz: Sie ist deutlich niedriger, nur noch etwa schulterhoch – im Gegensatz zu den bisherigen Säulen, die so hoch wie ein Verkehrsschild sind. An dem Aufbau mit Display, Typ-2-Buchse für das dreiphasige Laden und dem integrierten Typ-2-Kabel für einphasiges Laden ändert sich aber nichts. Das Konzept von Qwello hatten wir bereits im Jahr 2020 vorgestellt.

Konkrete Ausbauziele und Zeitpläne für weitere Qwello-Ladesäulen in der Hauptstadt werden in der Mitteilung nicht genannt. Dort heißt es nur allgemein: „Qwello engangiert und beteiligt sich als Drittanbieter beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenland in Berlin.“

