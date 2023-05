Neuer Elektro-Mini kommt in zwei Varianten

Mini hat erste offizielle Eckdaten zum Cooper Electric genannt. Dabei hat die BMW-Marke im Kern bereits durchgesickerte Informationen zu den beiden Antriebsvarianten bestätigt. Viele Details gibt es aber noch nicht – diese werden wohl zur Premiere später in diesem Jahr folgen.

Die fünfte Generation des 3-Türers von Mini wird als Mini Cooper E mit 135 kW Leistung und Mini Cooper SE mit 160 kW Leistung kommen. Die Batteriekapazität liegt im Mini Cooper E bei 40,7 kWh, der Mini Cooper SE erreicht 54,2 kWh. Damit sollen die neuen Modelle Reichweiten zwischen 300 und 400 Kilometern erreichen.

Die technischen Eckdaten des Cooper Electric entsprechen damit recht genau den vorab durchgesickerten Werten. Bei den beiden Akku-Größen war bisher von 40 und 54 kWh die Rede, als Leistungsdaten wurden im April in einem Bericht von „Bimmertoday“ 133 und 158 kW genannt – bei den Modellbezeichnungen lag das Portal hingegen genau richtig.

Aber: Nähere Details zu den Akkus über den Energieinhalt und die „prognostizierte Reichweite“ hinaus werden in der Mitteilung nicht genannt, die Ladeleistung und -dauer sind zum Beispiel noch unbekannt. Die neue Generation des elektrischen Mini wird bekanntlich von Great Wall in China gebaut. Unter der Marke Ora bietet Great Wall mit dem Funky Cat einen grob vergleichbaren Kleinwagen im Retro-Look an, den es ebenfalls mit zwei Batterie-Optionen für jeweils rund 300 und 400 Kilometer Reichweite gibt. Im Funky Cat handelt es sich bei dem kleineren Akku mit 48 kWh aber um eine LFP-Batterie, der größere Akku mit 63 kWh brutto ist eine „ternäre“ Lithium-Batterie – also mit NCM- oder NCA-Zellchemie. BMW spricht beim elektrischen Mini Cooper nur von einem „Lithium-Ionen-Hochvoltspeicher“ – womit eine LFP-Batterie zumindest nicht ausgeschlossen wird.

Klar ist aber: Da die Batterie bei der reinen E-Plattform flach in den Unterboden integriert ist, sollen die Gewichtsverteilung und Straßenlage für das „markentypische Gokart-Feeling“ optimal sein. Zudem ermöglicht die flache Batterie ein „kreatives Raumkonzept“ im Innenraum.

Der neue Mini Cooper Electric steht laut Hersteller „in den Startlöchern“ – gemeinsam mit dem ab November 2023 im BMW-Werk Leipzig produzierten Mini Countryman, zu dessen Elektro-Versionen vor einem Monat erste offizielle Daten genannt wurden. Ab 2024 soll das Serienmodell des im vergangenen Jahr als elektrische Studie präsentierten Aceman die neue, elektrische Mini-Familie vervollständigen.

