Neue Bilder des Elektro-Mini aufgetaucht

Noch vor der offiziellen Premiere sind weitere Fotos und erste technische Daten vom neuen Mini Cooper im Netz aufgetaucht – also jenes Modell, das in Kooperation mit Great Wall aus China entsteht.

Die vier Bilder zeigen einen blauen Mini mit weiß lackiertem Dach, weißen Außenspiegel-Kappen und auch einer weißen Umrandung des „Kühlergrills“. Dort ist auch deutlich das gelb-grüne „S“ der sportlicheren „Cooper S“-Modelle zu sehen. Da die Elektro-Minis künftig von Great Wall in China gebaut werden und somit produktionstechnisch nichts mehr mit den bekannten Europa-Werken in England und den Niederlanden zu tun haben, ist auch der Blau-Ton neu, Berichten zufolge soll er „Indigo Sunset Blue“ genannt werden. Auffällig ist auch die Heckansicht, denn dort geht der Elektro-Mini – gerade beim Design der Rückleuchten – einen eigenständigen Weg. Die Front und Seitenlinie sind jedoch klar als Mini zu erkennen.

Auch zum E-Antrieb werden bei „Bimmertoday“ weitere Daten genannt, die aber noch nicht bestätigt sind – eine Quelle wird nicht angegeben. Das Basismodell soll demnach als Mini Cooper E auf den Markt kommen und bei den technischen Daten relativ gut mit dem aktuellen Elektro-Mini vergleichbar sein: Der Neue soll 133 kW leisten (Original-Angabe im Artikel: 181 PS) und mit einem 40 kWh großen Akku auf eine WLTP-Reichweite von 320 Kilometer kommen. Darüber soll der Mini Cooper S E rangieren – mit 158 kW Leistung, einem 54-kWh-Akku und 386 Kilometer Reichweite nach WLTP.

Weitere Details, etwa zu den verwendeten Batteriezellen oder der Ladeleistung gibt es in dem Artikel nicht. Mit Blick auf den eigenen Elektro-Kleinwagen im Retro-Look von Great Wall, dem Ora Funky Cat, ist durchaus möglich, dass zwei unterschiedliche Zellchemien eingesetzt werden. Im Funky Cat nutzt die 48-kWh-Batterie (45,5 kWh netto) LFP-Zellen, die große Batterie mit 63,1 kWh brutto und 59,3 kWh netto ist hingegen eine „ternäre“ Lithium-Batterie – also mit NCM- oder NCA-Zellchemie.

Sollte sich der Mini an der Batterietechnik bedienen (aufgrund der bisher leicht unterschiedlichen Angaben zum Energiegehalt womöglich mit einer abweichenden Anzahl an Modulen), sind jedoch keine überragenden Leistungsdaten an der Ladesäue zu erwarten. AC-seitig ist zwar ein dreiphasiges 11-kW-Ladegerät verbaut, an der Schnellladesäule sind jedoch im Funky Cat maximal 67 kW möglich – mit dem großen Akku dauert ein Ladevorgang von 15 auf 80 Prozent dort 48 Minuten.

Der elektrische Mini Cooper soll früheren Angaben zufolge im Mai 2024 auf den Markt kommen. Zuvor soll in Leipzig die Produktion des elektrischen Mini Countryman anlaufen, womit die BMW-Marke 2024 zwei rein elektrische Modelle auf den Markt bringen würde. Die Markteinführung des rein elektrischen Aceman ist für Januar 2025 geplant.

