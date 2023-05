Hofer Powertrain eröffnet Standort in Wien

Der Antriebsspezialist Hofer Powertrain hat in Wien einen Standort für die Entwicklung von E-Antrieben in Betrieb genommen. Offiziell wurde die Dependance in unmittelbarer Nähe zum Wiener Messegelände sogar schon vor einigen Wochen eröffnet.

Am neuen Standort in der österreichischen Hauptstadt, der bereits seit Mitte April in Betrieb ist, entwickeln die Experten von Hofer Elektromotoren, Inverter, Software und Gesamtsysteme. Dies geschehe „unter Berücksichtigung des wachsenden Markttrends für 800 Volt und höhere Spannungen, während gleichzeitig den immer steigenden Anforderungen an schnelleres Laden, höhere Leistungsdichte, verbesserte Effizienz und reduzierte Produktionskosten Rechnung getragen wird“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Hofer Powertrain fügt hinzu, dass das Unternehmen in Wien auch das gesamte Produkt- und Dienstleistungsspektrum von der Konzeptentwicklung über Simulationsarbeiten und umfängliche Tests bis hin zur Produktion in Kleinserie abdecken wird. Die ersten „qualifizierte Automotive-Kunden“ konnten nach Angaben des Unternehmens bereits gewonnen werden.

Hofer arbeitet unter anderem an einem Multisektor-Oberleitungsladekonzept. Dieses setzt auch setzt auf kurze Oberleitungs-Ladeabschnitte für E-Trucks, die auf Autobahnen- und Schnellstraßen installiert werden.

Der Antriebsspezialist betreibt mit Wien 16 Standorte weltweit. Darunter auch in Deutschland, China und den USA.

pressebox.de