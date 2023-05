Tritium schließt millionenschwere Kapitalerhöhung ab

Der australische Ladestationen-Hersteller Tritium hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar vollzogen. Der größte Teil der umgerechnet 36,3 Millionen Euro stammt von Tritiums größtem Anteilseigner.

Trevor St Baker war bereits vor der aktuellen Kapitalerhöhung der größte Einzelinvestor bei Tritium. Mit der erneuten Investition von 35 Millionen Dollar (31,8 Millionen Euro) baut Trevor St Baker seine Anteile weiter aus – die genauen Anteile werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Weitere fünf Millionen Dollar (oder derzeit 4,5 Millionen Euro) stammten von dem Unternehmen O-Corp EV, das ebenfalls bereits an Tritium beteiligt war.

Tritium will mit den frischen Kapital seine Produktion erhöhen, die Produktentwicklung ausbauen und die weltweite Expansion vorantreiben. Dazu soll zum Beispiel auch der Servicebetrieb erweitert werden, so das Unternehmen. Konkrete Ausbauziele bei der Produktion, Eintritte in neue Märkte oder bei der Anzahl an Service-Standorten oder -Mitarbeitenden werden in der Mitteilung aber nicht genannt.

„Wir erreichen weiterhin die Meilensteine auf unserer Roadmap, um der weltweit führende Hersteller von Schnellladegeräten zu werden. Mit der Produktionskapazität unserer neuen Fabrik in Tennessee und unserer langjährigen Fabrik in Brisbane glauben wir, dass wir auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen“, sagt Jane Hunter, CEO von Tritium. „Durch diese Kapitalbeschaffung werden wir unseren Umsatz und unsere Wettbewerbsposition weiter ausbauen, unsere erhöhte Produktionskapazität finanzieren und die Einführung unseres ultraschnellen Ladegeräts der nächsten Generation unterstützen.“

