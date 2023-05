Belgischer Einzelhändler beschafft sechs E-Lkw

Das belgische Einzelhandelsunternehmen Colruyt Group nimmt in den kommenden Wochen sechs E-Lkw in Betrieb. Die Fahrzeuge, die bei Volvo und Scania beschafft wurden, sollen aber nicht nur für die Belieferung von Filialen genutzt werden.

Tatsächlich wird nur ein Fahrzeug, genauer gesagt ein Volvo FM Electric, für den Transport von Waren zwischen den Distributionszentren und den Filialen der Colruyt-Gruppe in Belgien eingesetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Um den Lkw aufzuladen, wurde im Distributionszentrum Dassenveld eine komplett neue Ladeinfrastruktur mit Schnellladegeräten aufgebaut. Mit diesem Truck sollen aussagekräftige Tests unter realen Bedingungen organisiert werden.

Hinzu kommen fünf E-Lkw mit Kühlaufbau für Solucious, den Online-Lebensmittelgroßhändler der Colruyt-Gruppe. Bei letzteren bilden drei Volvo FE Electric und zwei Scania P230 die Basis. Die fünf elektrischen Kühl-Lkw sollen Krankenhäuser, Gastronomiebetriebe und Unternehmen im Zentrum von Brüssel beliefern. Diese Fahrzeuge sollen mit grünem Strom betrieben werden, der von vom Unternehmen selbst vor Ort durch die PV-Anlagen und Windturbinen im Vertriebszentrum Laekebeek erzeugt wird.

Der Volvo FM Electric ist bekanntlich ein elektrischer 44-Tonner. Der FE Electric ist ein 27-Tonner, der für den städtischen Lieferverkehr konzipiert ist. Das Scania-Modell ist ebenfalls vorrangig für städtische Einsätze ausgelegt. Bei den fünf Kühl-Fahrzeugen stammen die elektrisch betriebenen Kühlsysteme von der Firma Gradius.

- ANZEIGE -

Die sechs Elektro-Laster sind für die Colruyt Group aber nur der Anfang: Bis zum Jahr 2035 sollen alle Warentransporte des Einzelhandelsunternehmens lokal emissionsfrei sein – sowohl die eigenen Transporte von und zu den Filialen als auch der Transport von und zu den Verteilzentren über Lieferanten. Der Hebel wäre groß: Täglich fahren bis zu 700 Fahrer durchschnittlich 200.000 Kilometer für die Colruyt Group. Das Unternehmen will dabei Batterie- und Brennstoffzellen-Lkw einsetzen.

„Sechs Monate nach Bekanntgabe unserer Ambitionen sind unsere Bemühungen bereits auf der Straße sichtbar, worauf wir sehr stolz sind. Wir hoffen, dass diese Elektro-Lkw den Rest der Branche inspirieren werden“, sagt Frederik Muylaert, Transportbereichsleiter bei der Colruyt Group. „Wir werden die notwendigen Ladestationen selbst bereitstellen, aber wir hoffen, dass wir mit diesen Fahrzeugen auch die Notwendigkeit von mehr öffentlicher Ladeinfrastruktur aufzeigen. Wir glauben fest an ein Ökosystem mit all unseren Partnern und der Regierung, in dem wir gemeinsam eine emissionsfreie Zukunft ermöglichen können.“

colruytgroup.com (Sechs E-Lkw), colruytgroup.com (Ziel 2035)