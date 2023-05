E-Lastenräder auf Reinigungsmission im Tropical Islands

Im Resort des Tropical Islands in Briesen bei Berlin werden inzwischen 35 umgebaute Elektro-Lastenräder in der Ferienhäuser-Reinigung eingesetzt. Die ersten 25 Exemplare traten im Dezember ihren Dienst an. Dieser Tage kamen nochmals zehn E-Lastenräder hinzu. Als Lieferant agiert der Berliner Lastenradanbieter isicargo.

Das Tropical Islands-Resort ist ein Freizeitpark inklusive Ferienhausanlage in Briesen im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald und erstreckt sich auf über 100.000 Quadratmeter Fläche. Charakteristisch für das Resort ist eine Cargolifter-Luftschiffhalle, in der sich mehrere zentrale Einrichtungen befinden und in der tropische Temperaturen herrschen sollen. Auf dem Außengelände befinden sich 248 freistehende Ferienhäuser, die dem Unternehmen zufolge rund 480.000 Übernachtungsgäste pro Jahr beherbergen.

Für die Reinigung der Ferienhausanlage ist die Firma ALFA24 Hotelservice und Gebäudereinigungs GmbH zuständig. Zur Integration der vom Bund geförderten E-Lastenräder in die Reinigungsflotte auf dem weitläufigen Gelände arbeitet ALFA24 mit E-Lastenrad-Hersteller isicargo und Vileda Professional Deutschland zusammen. Denn: Die Lastenräder mussten speziell für den beschriebenen Einsatzzweck umgebaut und mit einem Reinigungsaufbau der Firma Vileda versehen werden.

„Jedes Rad ist ausgestattet mit einem Wäschewagen, zusätzlichen Reinigungsutensilien und einem Staubsauger. Dadurch sind die Lastenräder ideal geeignet für die Reinigung großer und flächenintensiver Hotelanlagen, wie dem Tropical Islands Resort“, teilt isicargo mit. Nach der gelungenen Einführung der ersten 25 Exemplare sind seit Kurzem weitere zehn Lastenräder mit dem speziell konzipierten Reinigungsaufbau in Betrieb gegangen. Laut ALFA24 sollen die neuen E-Fahrzeuge dazu beitragen, „die Arbeitsprozesse effizienter zu organisieren und den ökologischen Fußabdruck des Resorts, das mittlerweile zu den größten Beherbergungsbetrieben Deutschlands zählt, zu reduzieren“.







„Wir wussten, dass dieses Projekt kein einfaches sein wird und sehr spezielle Anforderungen mit sich bringt. Lastenräder nur für den Reinigungsbetrieb gibt es derzeit nicht auf dem Markt“, äußert Jonas

Kremer, verantwortlich für die Geschäftskundenentwicklung von isicargo. „Aber mit unserem Knowhow über Lastenräder sowie den Konfigurations- und Umbaumöglichkeiten konnten wir der Firma alfa24 eine passgenaue Lösung anbieten und eine wirtschaftlichere und kostengünstigere sowie nachhaltigere Alternative zum klassischen Auto realisieren.“ Alle Lastenrädern seien mit einer neuen Transportbox ausgestattet worden, führt Kremer aus. „Dazu wurden die Reinigungsaufbauten entsprechend angepasst und auf die Elektro-Lastenräder montiert.“

Die Firma isicargo bezeichnet sich als Mobilitätsanbieter und Händler für Lastenräder mit Sitz in Berlin und adressiert mit seinem Angebot Privat- ebenso wie Gewerbekunden. Im September 2022 verstärkte sich die Firma personell, um explizit die Betreuung von Unternehmen und kommunalen Kunden zu forcieren. Neben den Berliner Lastenradmarken citkar und wuppdi setzt isicargo dabei auf Anbieter wie Vowag aus Plauen, Tricargo aus Hamburg, Carla Cargo aus Freiburg, Urban Arrow aus den Niederlanden und Gleam aus Österreich. Insgesamt kommt isicargo auf über 30 Marken mit über 200 Modellvarianten von Kompaktlastenrädern bis zu Schwerlasträdern mit 400 Kilogramm Zuladung.

Quelle: Infos per E-Mail, ec.linkedin.com