USA: LNG Electric und MD7 wollen Hotelbranche elektrifizieren

Mehr als 13.000 Hotels in den USA sollen mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden. Das sieht eine nun bekannt gegebene Kooperation des Lade-Startups LNG Electric und dem Beratungsunternehmen MD7 vor.

LNG Electric will mit dem Projekt zu einem der drei größten Eigentümer und Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den USA werden. Ziel ist es, 10 bis 15 Prozent der amerikanischen Hotelbranche mit Ladeinfrastruktur auszustatten, „um Reichweitenangst zu bekämpfen“.

Konkret planen LNG Electric und MD7 in den nächsten sechs Jahren an mehr als 13.000 Hotels sowie an mehr als 40 Mehrfamilienhäusern in den USA AC- und DC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu errichten. Die Ladetechnik kommt dabei von LNG Electric, MD7 übernimmt die Installation.

„MD7 ist das beste Unternehmen, wenn es um die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge geht“, sagt Taylor Weaver, CEO von LNG Electric. „Ihre Bereitschaft, uns zu helfen, das Spielfeld zu ebnen und Ladestationen für Menschen aller Einkommensschichten bereitzustellen, zeigt, wie sehr sie sich für unsere Mission engagieren. Wir wollen E-Autos mit Strom versorgen, egal wo sie sich befinden.“

Beginnen soll der Aufbau noch in diesem Monat, zunächst von Level-2-Ladestationen. Die ersten Installationen werden in Hotels der Marken Marriot und Hilton in Ohio, Florida und Illinois erfolgen.

prnewswire.com