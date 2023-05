ALD und Leaseplan bilden neues Leasing-Schwergewicht

ALD Automotive, die Leasing- und Mobilitätstochter der französischen Großbank Société Générale, hat die Anfang 2022 angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Leaseplan abgeschlossen. Durch den Aufkauf verwaltet ALD nun eine der größten Elektro-Flotten weltweit.

Als Kaufpreis nennt ALD in einer Mitteilung 4,8 Milliarden Euro, die durch eine Kombination aus Barmitteln und ALD-Aktien beglichen wurden. Durch die Eingliederung von Leaseplan entstehe „eine kombinierte Leasing- und Dienstleistungsgesellschaft mit einer Gesamtflotte von 3,3 Millionen verwalteten Fahrzeugen, darunter eine der größten Elektro-Flotten weltweit“, wie die Franzosen mitteilen. Sie wollen durch die neue Größe und die komplementären Fähigkeiten jährliche Synergien in Höhe von 440 Millionen Euro heben. Angekündigt worden war die Übernahmeabsicht bereits im Januar 2022.

Die Besitzverhältnisse am kombinierten Unternehmen gestalten sich künftig wie folgt: Die Societe Generale bleibt mit 52,6 % des Kapitals und einer 40-monatigen Sperrfrist der langfristige Mehrheitsaktionär von ALD. Die ehemaligen Leaseplan-Aktionäre halten 30,75 % des Kapitals und unterliegen einer zwölfmonatigen Lock-up-Verpflichtung. Weitere 16,6 % des Unternehmens befinden sich in Streubesitz.

Im Zuge der abgeschlossenen Übernahme wird ALD unterdessen zu einer Finanzholdinggesellschaft und strukturiert vor diesem Hintergrund auch sein Management um. So wird die Anzahl der Mitglieder im Verwaltungsrats von zehn auf zwölf Personen erhöht. Außerdem soll die Führung künftig aus einem General Management Team und einem Exekutivausschuss bestehen. CEO des kombinierten Unternehmens wird Tim Albertsen, der bisherige ALD-CEO. Ihm stehen im General Management Team John Saffrett (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Berno Kleinherenbrink (bisher Chief Commercial Officer und Cluster Director von Leaseplan, nun Group Deputy Chief Executive Officer) zur Seite. Der Exekutivausschuss besteht aus 13 weiteren Personen, wobei Leaseplan-CEO Tex Gunning in der Aufzählung nicht auftaucht.

„Heute ist ein historischer Tag für ALD und Leaseplan und markiert den Beginn einer neuen Ära in der Mobilität. Durch die Zusammenführung unserer sich ergänzenden Fähigkeiten und Fachkenntnisse sind wir gut positioniert, um die enormen Wachstumschancen in diesem Sektor zu nutzen“, äußert Tim Albertsen. „Wir werden uns in Zukunft darauf konzentrieren, unsere einzigartige Position zu nutzen, um die Energiewende durch innovative Lösungen, einschließlich digitaler Plattformen, voranzutreiben, um die großflächige Einführung nachhaltiger Mobilität zu fördern, sei es durch emissionsarme Fahrzeuge oder multimobile Lösungen.

aldautomotive.com, leaseplan.com