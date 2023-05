eMobility update: Skoda Enyaq L&K mit 210 kW / VW ohne Fabrik in Emden? / weitere Lucid Air Modelle

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ am Mittwoch! Das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität: VW wohl doch ohne Batteriefabrik in Emden ++ Lucid bringt zwei weitere Air-Versionen ++ Skoda führt Top-Modell des Enyaq ein ++ VinFast peilt 50.000 Auslieferungen an ++ Und Miba entwickelt E-Auto-Batterie für Aehra ++

#1 – Volkswagen ohne Batteriefabrik in Emden?

Volkswagen sieht laut einem Medienbericht derzeit keine Chancen, eine zweite Batteriezellenfabrik in Niedersachsen zu realisieren. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich für eine zweite Zellfabrik in Emden ausgesprochen – wurde aber nun offenbar im Aufsichtsrat mit Verweis auf die Kosten überstimmt.

#2 – Lucid: Zwei weitere Air-Versionen für Europa

Lucid Motors hat weitere Varianten seiner elektrischen Luxuslimousine Air in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen eingepreist. Dabei geht es um den Air Pure All Wheel Drive und den Air Touring. Beide Versionen haben jeweils den kleineren 92-Kilowattstunden-Akku an Bord.

#3 – Skoda Enyaq L&K mit 210 kW Leistung

Skoda rundet seine rein elektrische SUV-Baureihe derweil mit dem Enyaq L&K nach oben ab. Die neue Variante kommt auf eine maximale Systemleistung von 210 kW und eine höhere WLTP-Reichweite von bis zu 570 Kilometern. Dazu gesellen sich neue Designmerkmale und eine umfangreiche Serienausstattung.

#4 – VinFast peilt 50.000 Auslieferungen an

Der vietnamesische Hersteller VinFast will in diesem Jahr einen Absatz von bis zu 50.000 Elektroautos erreichen. Verglichen mit den etwa 7.400 Verkäufen im Jahr 2022 ist das ein ordentlicher Sprung. Dafür sollen eine Steigerung der Exporte nach Nordamerika sowie die ersten Auslieferungen in Europa sorgen.

#5 – Miba entwickelt E-Auto-Batterie für Aehra

Die neue italienische Premium-Elektroauto-Marke Aehra hat eine Batterie-Entwicklungspartnerschaft mit der österreichischen Technologiegruppe Miba geschlossen. Als die Italiener im vergangenen November erste Renderings eines noch namenlosen Elektro-SUV gezeigt hatten, standen die Aerodynamik und das Design im Fokus.

