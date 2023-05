Lucid bringt zwei weitere Air-Varianten nach Europa

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat weitere Varianten seiner elektrischen Luxuslimousine Air in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen eingepreist. Dabei geht es um den Air Pure AWD und den Air Touring, die jeweils über den kleineren 92-kWh-Akku für bis zu 725 Kilometer WLTP-Reichweite verfügen.

Wie Lucid mitteilt, sollen der Air Touring ab dem dritten Quartal 2023 und der Air Pure AWD ab dem vierten Quartal 2023 in den vier genannten Ländern ausgeliefert werden. Bestellt werden können sie ab sofort: Die Preise liegen in Deutschland bei 109.000 Euro (Air Pure AWD) bzw. 129.000 Euro (Air Touring) – die genauen Preise in den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen finden Sie in der unten verlinken Mitteilung. Der Pure AWD wird mit einer Leistung von 353 kW angegeben, der Touring kommt auf 456 kW.

Kurz vor Weihnachten 2022 hatte Lucid Motors die ersten Exemplare des Air in Europa ausgeliefert, dabei handelte es sich zunächst um die „Dream Edition“, die ihrerseits in zwei Varianten erhältlich ist. Die Dream Edition Performance bietet die maximale Leistung von 828 kW bei einer WLTP-Reichweite von 799 Kilometern. Die Dream Edition Range hat etwas weniger Leistung (696 kW), bietet aber mit 883 Kilometern mehr Reichweite. Beide Varianten nutzen den 113 kWh großen Akku. Auch die inzwischen ebenfalls in Europa ausgelieferten Exemplare der „Grand Touring“-Ausstattung des Air nutzt diesen Akku.

Die beiden günstigeren Varianten bieten mit bis zu 725 Kilometern immer noch eine hohe WLTP-Reichweite. Während der große Akku mit bis zu 300 kW geladen werden kann, gibt Lucid in der Mittelung für das 92 kWh große Batteriepack eine Ladeleistung von bis zu 250 kW an – eine Ladezeit von zehn auf 80 Prozent wird aber nicht genannt. Dafür gibt es einen anderen Vorteil: Da das kleinere Batteriepack mit 18 statt 22 Modulen flacher ist, wird der Fußraum auf vor den Rücksitzen acht Zentimeter tiefer – was laut Lucid deutlich mehr Beinfreiheit und eine noch komfortablere Sitzposition ergeben soll.

2024 wird eine einmotorige Variante des Air Pure mit Hinterradantrieb als neues Basismodell folgen, zu der Lucid aber erst zu einem späteren Zeitpunkt Details zum Preis und zu den Auslieferungen nennen wird.

Die beiden nun eingepreisten Varianten unterscheiden sich nicht nur beim Antrieb, sondern auch bei der Ausstattung von den bisher ausgelieferten Modellen. So ist das „DreamDrive Pro“-Fahrassistanzsystem optional. er Air Pure ist zum Beispiel nur mit einem Aluminium-Dach erhältlich – bisher war das Panorama-Glasdach Serie. Beim Touring ist das Glasdach immerhin optional erhältlich, ab Werk ist ebenfalls das Ganzmetall-Dach verbaut. Weitere Unterschiede betreffen die Materialien im Innenraum. Zudem ist auch das Optik-Paket „Stealth Appearance“ mit dunklen Akzenten außen erhältlich – mit dem Alu-Dach kostet es 2.000 Euro Aufpreis, mit dem Glasdach sind es 4.000 Euro.

