Mercedes EQT startet bei 49.444,50 Euro

Mercedes-Benz hat nach der Präsentation vor rund drei Wochen die Verkaufsfreigabe für seine Elektromodelle EQT und eCitan erteilt. Der EQT wird in Deutschland zu Brutto-Listenpreisen ab 49.444,50 Euro angeboten. Der eCitan für Gewerbekunden startet bei 36.220 Euro netto für das Kompaktmodell als Kastenwagen.

Der Basispreis für die Langversion liegt bei 37.740 Euro netto und der eCitan Tourer startet bei 39.750 Euro netto, wie Mercedes-Benz Vans mitteilt. Während beim eCitan Kastenwagen die Langversion ab sofort bestellt werden kann, wird sie beim eCitan Tourer für die gewerbliche Personenbeförderung „zu einem späteren Zeitpunkt“ erscheinen – das gilt auch für die „Mixto“-Variante mit einer Mischung aus Sitzen und Ladefläche.

Der genannte Brutto-Basispreis beim EQT umfasst das Ausstattungspaket Advanced Plus. Das Fahrzeug kann optional auch mit den Ausstattungspaketen Premium oder Premium Plus bestellt werden – mit einer Auswahl an verschiedenen optischen Features und Connectivity-Services. Die drei Ausstattungspakete sind Teil einer neuen Angebotslogik bei der Van-Sparte. „Je nach Präferenz und regionalen Anforderungen können Sie zwischen drei vorkonfigurierten Ausstattungspaketen wählen, die häufig in Kombinationen bestellt werden, funktionale Optionen bündeln. Zusätzlich können sie sich dank der deutlich aufgewerteten Serienausstattung darauf verlassen, vom Start weg ein attraktives Fahrzeug zu erhalten“, heißt es in der Mitteilung.

Zu den genannten Ausstattungspaketen können noch das Winterpaket und das Navigationspaket geordert werden. Andere Features, in der Mitteilung wird als Beispiel die Anhängerkupplung genannt, sollen sich weiterhin als Einzeloptionen buchen lassen.

Enthalten sind sowohl beim EQT, als auch beim eCitan jeweils ein Wartungspaket für vier Jahre, das in diesem Zeitraum die Kosten der Wartungsarbeiten gemäß Serviceheft und Herstellervorgaben abdeckt sowie das Mercedes-Benz Batteriezertifikat bis 160.000 Kilometer oder acht Jahre.

Die technischen Daten haben wir zur Premiere vor rund drei Wochen im Detail vorgestellt. Daher hier nur in Kurzform: Sowohl der eCitan als auch der EQT nutzen den Antrieb des Renault Kangoo E-Tech Electric mit einer 45 kWh großen Batterie und einem 90 kW starken E-Motor. Die DC-Ladeleistung liegt bei 80 kW (zehn bis 80 Prozent in 38 Minuten), das DC-Laden ist aber nicht in jeder Variante serienmäßig. Auch beim AC-Laden gibt es Unterschiede.

