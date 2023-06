Unu senkt Kauf- und Abo-Preise seiner Elektroroller

Der Berliner Elektroroller-Hersteller Unu hat die Preise seiner E-Roller mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h gesenkt. Auch die Preise für das Abonnement sind nun vergünstigt sowie mit einer längeren Laufzeit erhältlich.

Das Einstiegsmodell Unu Scooter Move mit 2 kW ist einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung zufolge jetzt für 2.999 Euro verfügbar – eine Ersparnis von 500 Euro gegenüber dem vorherigen Preis. Den Unu Scooter Pro mit einer Leistung von 4 kW ist inklusive Batterie und Ladegerät für 3.999 Euro verfügbar. Das sind 300 Euro weniger als zuvor. Von einem mit dem Kauf zwingend verbundenen Batterie-Abo, wie von Unu im März 2022 in Aussicht gestellt, ist inzwischen übrigens nicht mehr die Rede.

Neben diesen Preisen für den direkten Kauf der Elektroroller haben die Berliner auch die Kosten für ihr All-Inklusive-Scooter-Abo gesenkt. Statt 99 Euro im Monat ist das Paket in Verbindung mit dem Basis-E-Roller nun ab 79 Euro monatlich für eine Laufzeit von 36 Monaten erhältlich. Neben dem Unu Scooter Move beinhaltet das Abo jeweils ein Ladegerät und eine Batterie sowie die Versicherung, Inspektion und Garantie für das Fahrzeug. Neu ist auch, dass Kunden das Abo mit einer erweiterten Laufzeit bestellen können: Bei 48 Monaten werden ab 69 Euro fällig. Für das Modell Scooter Pro nennt Unu bei einer Abo-Laufzeit von 48 Monaten 99 Euro monatlich – inklusive Wartung, Versicherung und Garantie.

Die beiden elektrisch angetriebenen Roller erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h und dürfen mit einem Pkw- oder Rollerführerschein gefahren werden. Die Reichweite pro Batterie beträgt bis zu 50 Kilometer, da sich zwei Batterien integrieren lassen, sind also bis zu 100 Kilometer drin. Als Stauraum (bei zwei Batterien) unter dem Sitz gibt der Hersteller 33,4 Liter an.

Zum Preisnachlass nehmen die Berliner wie folgt Stellung: „In den vergangenen Monaten haben sich nicht nur die Wechselkurse für europäische Unternehmen positiv entwickelt, auch die Kosten für globale Containertransporte per Schiff sind gesunken. Nach einer Preiserhöhung in 2022 aufgrund der gestiegenen Kosten für weltweite Transporte ist es für unu mittlerweile wieder möglich, die Produkte für einen geringeren Preis von Asien nach Europa zu verschiffen. Aufgrund der aktuellen Inflation hat sich unu dazu entschlossen, die gesunkenen Kosten direkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben und die Preise für die E-Roller zu reduzieren. Die Preissenkung ist auf unbestimmte Zeit festgelegt, sodass auf eine veränderte Marktsituation flexibel reagiert werden kann.“

Die zwei E-Roller-Modelle von Unu sind derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden zum Kauf erhältlich. In Deutschland bietet das Unternehmen auch das oben beschriebene Abo-Modell. Und: „Seit kurzem können Arbeitnehmende die E-Roller bei dem Anbieter Lease-a-Bike als Alternative zum Dienstrad leasen“, teilt Unu mit.

Quelle: Infos per E-Mail