Aldi Nord setzt zehn E-Lkw ein

Aldi Nord hat zehn Elektro-Lkw eingeflottet. Die zehn Volvo FM Electric kommen in unterschiedlichen Regionalgesellschaften in mehreren Bundesländern zum Einsatz, um sie unter diversen topografischen Bedingungen zu testen.

Wie der Discounter mitteilt, werden die Fahrzeuge auf die Depots in Bargteheide (Schleswig-Holstein/Hamburg), Herten und Radevormwald (NRW) sowie Seefeld (Berlin/Brandenburg) verteilt. Das soll den Einsatz „von urban bis ländlich sowie von der Flachebene bis zum bergigem Land“ ermöglichen.

Aldi Nord hat sich dabei für den FM Electric seines langjährigen Partner Volvo Trucks entschieden. Die schweren E-Lkw bieten bis zu 490 kW Leistung und sind mit sechs Batterien, also 540 kWh, ausgestattet. Das soll eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern ermöglichen. „Die täglich frische Belieferung von rund sechs Filialen am Tag je Lkw kann CO2-arm und kostengünstig erfolgen“, sagt Pascal Braun, Managing Director Supply Chain Management bei Aldi Nord in Deutschland. Mit den zehn E-Lkw will das Unternehmen pro Jahr 486 Tonnen CO2 einsparen.

Wie lange die Tests laufen sollen und ab wann womöglich eine größere Anzahl an E-Lkw beschafft werden soll, gibt der Discounter in der Mitteilung nicht an. Klar ist aber: Aldi Nord hat die Fahrzeuge selbst beschafft, es handelt sich nicht um eine Testflotte von Volvo Trucks, die nur zeitweise von dem Unternehmen erprobt wird.

Die Anschaffung der zehn E-Lkw wurde vom Bundesverkehrsministerium mit insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro gefördert – über die KsNI-Richtlinie. „Im deutschen Güterverkehr verursachen Lkw einen erheblichen Anteil an Treibhausgas-Emissionen. Die Transformation hin zu klimafreundlichen Antrieben ist daher ein notwendiger Schritt, um unsere ambitionierten Klimaziele auch im Straßengüterverkehr zu erreichen“, sagt Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. „So kann die Elektromobilität nicht nur im Personenverkehr, sondern auch hier einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten.“

Die Serienproduktion der schweren E-Lkw FH Electric, FM Electric und FMX Electric läuft seit dem September 2022. Im Falle des FM Electric liegt das Gesamtzuggewicht bei bis zu 42 Tonnen.

