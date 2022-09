Volvo Trucks nimmt Serienproduktion schwerer E-Lkw auf

Volvo Trucks hat mit der Serienproduktion seiner schweren Elektro-Lkw begonnen. Die seit Mai bestellbaren Elektroversionen der Modelle FH, FM und FMX werden im schwedischen Göteborg in Serie gefertigt. Ab dem kommenden Jahr sollen sie auch im belgischen Gent produziert werden.

Volvo stellt die E-Lkw FH Electric, FM Electric und FMX Electric, die mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen betrieben werden können, auf derselben Linie wie seine Verbrenner-Lkw her. Die Akkus werden vom Batteriemontagewerk in Gent geliefert. Bei den Fahrzeugen handele es sich um die Elektroversionen der „wichtigsten Produktpalette des Unternehmens“. Die drei Modelle machten etwa zwei Drittel des Umsatzes des Unternehmens aus, so der Hersteller in einer Mitteilung.

Laut Volvo sei das Unternehmen „der weltweit erste Lkw-Hersteller“, der „jetzt mit der Serienproduktion von schweren Elektro-Lkw mit einem Gewicht von 44 Tonnen“ beginnt. Mit den drei neuen Modellen produziert Volvo Trucks nun insgesamt sechs Stromer in Serie: Die anderen drei sind die Elektro-Versionen der mittelschweren Lkw-Modelle Volvo FE und Volvo FL sowie der VNR für Nordamerika.

„Dies ist ein Meilenstein und beweist, dass wir bei der Transformation der Branche führend sind. Es ist noch keine zwei Jahre her, dass wir unsere schweren Elektro-Lkw zum ersten Mal vorgestellt haben. Jetzt fahren wir die Stückzahlen hoch und werden diese großartigen Lkw an Kunden in ganz Europa und später auch in Asien, Australien und Lateinamerika ausliefern“, sagt Roger Alm. Seit Mai sind die drei schweren E-Modelle bestellbar

Dem Präsidenten von Volvo Trucks zufolge verkaufte das Unternehmen bereits mehr als 2.600 elektrische Lkw, davon rund 1.000 Exemplare der schweren Modelle. „Wir erwarten, dass das Volumen in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent unserer weltweit verkauften Lkw elektrisch sein“, so Alm weiter.

Vor Kurzem hatte die Volvo Group den Bau eines Werks in Schweden für die Serienproduktion von Batteriezellen zum Einsatz in Batterie-elektrischen schweren Nutzfahrzeugen und Maschinen angekündigt.

