Great Wall stellt Steffen Cost als Europa-COO ein

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor (GWM) holt in Europa mit Steffen Cost einen erfahrenen Automanager in sein Führungsteam. Der 56-Jährige leitet seit dem 1. Juni das operative Geschäft in der europäischen Zentrale von GWM als Chief Commercial Officer (CCO).

Steffen Cost (56) war zuvor in mehreren leitenden Positionen bei Renault, Nissan und Kia tätig, sowohl in der deutschen Vertriebsorganisation als auch in der europäischen Zentrale. Zuletzt hatte Cost die Position des Vice President Operations bei Kia Europe inne. In seiner neuen Funktion als COO bei Great Wall Motor berichtet Steffen Cost direkt an den Präsidenten von GWM Europe, Henry Meng.

Great Wall bietet in Europa bisher das BEV-Kompaktmodell Ora Funky Cat (hier geht es zum Fahrbericht) und das PHEV-SUV Wey Coffee 01 an und will auf dem Kontinent wie berichtet künftig auch produzieren. Auch in Deutschland sieht sich der Hersteller wohl nach Standorten um, andere Länder in Osteuropa sollen aber ebenfalls im Rennen sein. Offen ist zudem noch, ob Great Wall eine neue Fabrik errichten oder ein bestehendes Werk übernehmen will. Wie Meng diese Woche gegenüber der „Automobilwoche“ angab, hat GWM „einige Kaufangebote“ erhalten – für Werke, in denen die bisherigen Hersteller ihre Produktion einstellen wollen.

Bis Ende April wurden in Deutschland 268 Great-Wall-Fahrzeuge neu zugelassen. „Great Wall Motor ist ein privates Unternehmen und hat keinen Erwartungsdruck der Regierung“, so Meng in dem Interview. „Wir sind daher pragmatischer als viele andere chinesische Hersteller und haben uns in der Anfangsphase keine konkreten Verkaufsziele gesetzt.“

- ANZEIGE -

Zum Wechsel von Cost zu GWM wird Meng in der offiziellen Mitteilung seines Hauses wie folgt zitiert: „Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Automanager bei GWM begrüßen zu dürfen. Gerade im Hinblick auf unsere Expansion in weitere europäische Märkte sind wir froh, dass wir von Steffen Costs Know-how und Expertise profitieren können.“ Unterstützt wird der neue Manager von einem deutsch-chinesischen Führungsteam – nämlich den beiden Vice Presidents Yao Fei und Phil Li sowie Sales Director Dr. Jörg Breuer und Marketing & Product Management Director Thiemo Jahnke.

Steffen Cost kommt in der Mitteilung ebenfalls zu Wort: „GWM ist ein äußerst aussichtsreicher neuer Player in Europa, mit viel Innovationspower und überzeugender Produktqualität. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“

Quelle: Infos per E-Mail