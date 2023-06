Neue Formen der elektromagnetischen Abschirmung

Die elektromagnetische Verträglichkeit aller Bauteile ist eine zentrale Herausforderung der Elektromobilität. Konkret heißt das: Die Abschirmung elektromagnetischer Störstrahlung ist in elektrisch angetriebenen Automobilen von essentieller Bedeutung für Technik und Personen.

Die potenziellen Folgen, die Störsignale anrichten können, sind vielfältig und reichen von ungewollten Schaltvorgängen bis zum Ausfall der Steuerfähigkeit.

Sensible leistungselektronische Module, der Wunsch nach schnelleren induktiven Ladevorgängen in Verbindung mit Strömen und Spannungen sowie schnellen Schaltzeiten, erfordern eine effiziente EMV-konforme Abschirmung, die unter anderem in der EU-Richtlinie 2014/30/EU klar vorgeschrieben ist.

Sicher und flexibel abschirmen mit feinstem Drahtgewebe

Bevor es spannend wird, eine kurze Vorstellung des Filtermediums Drahtgewebe: Zur Veranschaulichung eignet sich der Vergleich mit einem Textilgewebe, denn dessen Webvorgang hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Fertigungsprozess von Drahtgewebe. Drahtgewebe sind exakte geometrische Gebilde, die sich durch höchste Präzision und vielseitige Verarbeitungsmöglichkeiten auszeichnen.



Aufgrund der vorab genau definierbaren mechanischen und elektrischen Eigenschaften ist das klassische Runddrahtgewebe schon seit vielen Jahren im Abschirmungsbereich im Einsatz.

Unser neuartiges Rund- und Flachdrahtgewebe bietet weitere elektromagnetische und mechanische Vorteile. Es ist das Ergebnis einer Kooperation des Drahtgewebespezialisten Haver & Boecker und einem Hersteller von Präzisionsprodukten aus Bandstahl und Draht: Bruker-Spaleck gehört zur Firmengruppe KERN-LIEBERS, einem internationalen Zulieferer für Systemhersteller der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie.

Insbesondere in dem für die Bordelektronik von E-Autos maßgeblichen MHz-Bereich erzielt dieses Flachdrahtgewebe aus Kupfer oder Aluminium eine exzellente Schirmdämpfung. Hierzu trägt eine erhöhte Flächenabdeckung bei, da als Schussdraht ein Flachdraht verarbeitet wird.

Weitere Vorteile sind die Dampfdurchlässigkeit sowie eine hohe räumliche Flexibilität. Die Kombination aus Formbarkeit und Formstabilität des Gewebes, aber auch die Ausstattungsmöglichkeiten der Gewebeelemente mit Stanz-, Stanzbiegeteilen oder Kontaktfedern, ermöglicht die Verlegung kleiner Komponenten bei komplizierten Einbausituationen bis hin zur großflächigen Kapselung der Hochvolt-Batterie.



Lassen Sie uns gemeinsam passgenaue Formteile entwickeln, die auf Ihre Funktions- und Prozessanforderungen in der E-Auto-Produktion optimal abgestimmt sind.

Themen im Whitepaper „Neue Formen der elektromagnetischen Abschirmung“:

Schützen und Schirmen mit hochwertigen Metallgeweben

Für OEM der direkte Draht zu effektiven Lösungen

Neue Flachdrahtgewebe: Viele Vorteile in Serie

Passgenaue Kunststoff- und Metalleinfassungen

