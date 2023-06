Volvo stellt den E-SUV EX30 offiziell vor

Volvo bringt den rein elektrischen Crossover EX30 auf den Markt, der dem Tesla Model 3 Konkurrenz machen soll. Jetzt hat der Autohersteller alle Details zum neuen Stromer vorgestellt – die wir für Sie zusammengefasst haben.

Der kleine SUV wird in drei Varianten angeboten. Die Einstiegsvariante verfügt über einen elektrischen Heckantrieb mit 200 kW (272 PS) und ein maximales Drehmoment von 343 Nm. Gepaart mit einer 49 kWh großen Batterie (netto), soll der Volvo EX30 nach WLTP bis zu 344 Kilometer mit einer Akkuladung kommen. Die Ladezeit am Schnelllader mit 175 kW beträgt 26 Minuten.

Die „Extended-Range“ Version hat einen 64 kWh großen Akku (netto) und eine WLTP Reichweite von bis zu 480 Kilometern. Die anderen technischen Daten sind gleich zur Einstiegsvariante. Allerdings hat die mittlere Variante dann doch etwas mehr Kraft und beschleunigt von null auf 100 km/h in 5,3 Sekunden. Bei der „Single Motor“ Variante sind es 5,7 Sekunden.

Noch schneller geht es mit der Performance-Variante. Die schafft es von null auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden. Denn das Modell hat einen weiteren E-Motor an der Vorderachse und eine Nennleistung von 315 kW (428 PS). Die Batterie eine Netto-Kapazität von 64 kWh und die Reichweite nach WTLP beträgt 460 Kilometer.

Die kleineren Varianten mit einem Elektromotor sind der wahlweise in Kombination mit einer LFP- oder NMC-Batterie erhältlich. Die LFP-Batterie stammt von dem chinesischen Anbieter CATL. Die Performance-Variante ist mit einem NMC-Akku ausgestattet.

Smart machts vor

Der Volvo EX30 basiert auf der SEA oder „Sustainable Experience Architecture“ von Mutterkonzern Geely. Der Autobauer wagt sich nicht zu weit in den Bereich der Kleinwagen vor und bezeichnet den EX30 stattdessen als E-SUV, auch wenn er kompakt ist. Stilistische Anspielungen wurden bereits auf den Mercedes EQA und den DS 3 Crossback E-Tense gemacht; außerdem ist der EX30 der Nachfolger des XC40 Recharge als Einstiegsmodell von Volvo.

Während der C40 4,44 Meter misst und der Smart #1, mit dem sich der EX30 die Plattform teilt, auf 4,27 Meter kommt, ist der Volvo EX30 noch kleiner: 4,23 in der Länge, aber 1,55 Meter hoch für dieses SUV-Gefühl und 1,83 Meter breit.























Die SEA soll die Bandbreite vom A- bis E-Segment abbilden können, sogar leichte Nutzfahrzeuge sollen auf Basis der Plattform möglich sein. Die Plattform soll nicht nur bei den Geely-eigenen Marken eingesetzt, sondern auch Drittkunden angeboten werden.

Für den Massenmarkt bestimmt

Preislich startet der Volvo EX30 bei 36.590 Euro. Die „Extended Range“ und die Performance-Varianten sind ab 41.790 beziehungsweise 48.490 Euro zu haben. Laut Volvo basiert der Preis auf Analysen in zwei ungenannten Märkten. Zudem seinen die Gesamtbetriebskosten niedriger als bei allen anderen vollelektrischen Volvo-Fahrzeugen – sowie als bei einem Großteil der Konkurrenz.

„Wir wissen, dass der Preis und die Betriebskosten immer noch eine der größten Herausforderungen sind, wenn Menschen den Umstieg auf ein Elektroauto in Erwägung ziehen“, sagt CEO Jim Rowan.

Dieser Tatsache sind sich viele in der Branche bewusst, auch Volkswagen – das Unternehmen kündigte im März an, dass der „Elektro-Golf“, der VW ID.2, bei seiner Markteinführung im Jahr 2025 weniger als 25.000 Euro kosten wird. Und der Autohersteller hat angeblich Pläne für ein noch günstigeres Elektroauto, das derzeit als ID.1 bezeichnet wird und 2027 für weniger als 20.000 Euro auf den Markt kommen könnte.

Volvo musste jedoch andere Wege finden, um den EX30 erschwinglicher zu machen. Nutzer können den Stromer also kaufen, leasen oder abonnieren. Letzteres bestätigte frühere Berichte, als Volvo sagte, dass mehrere 10.000 Euro für ein neues Auto „per se abschreckend“ seien. „Mit dem Abo-Modell ist es eher möglich, jüngere Kunden anzusprechen“, so Rowan heute.

Was die monatliche Rate anbelangt, so wurden frühere Schätzungen von 600 bis 700 Euro bestätigt. Ein EX30-Abo beginnt bei 599 Euro, sagt Björn Annwall, Chief Commercial Officer und stellvertretender CEO. Er fügt hinzu, dass Volvo „fest davon überzeugt ist, dass dieses Auto für viele Kunden eine attraktive Wahl sein wird – nicht nur für unsere bestehenden Kunden, sondern auch für diejenigen, die neu zur Marke Volvo stoßen“.

Der Autobauer bestätigte heute zudem, dass er kein Batteriewechselsystem (oder Batterieverleih) einführen wird, um den Fahrzeugpreis zu senken. Da die Batterie bei einem Unfall eine wichtige Rolle spielt, möchte Volvo kein Risiko eingehen. Und eben das stelle ein Batteriewechsel da.

Nachhalting von innen und von außen

Innen erinnert der Volvo EX30 an den EX90, mit ähnlichen Sitzen und einem freistehenden Touchscreen. Die Lenkung erfolgt über einen Lenkstockhebel. Alle vier Fenster können mit nur zwei Schaltern bedient werden; eine „Rear“-Taste schaltet das Bedienfeld, um die hinteren Fenster zu aktivieren.

Rowan erwähnt mehr als einmal einen langen Lautsprecher, der „das ganze Auto mit Klang füllt“. Das Ambiente wird durch wechselnde Innenbeleuchtung und Klänge aus der Natur verstärkt. Bei den Designoptionen verweist das Unternehmen auf vier „Räume“, die aus einer Mischung aus natürlichen und wiedergewonnenen Materialien bestehen, darunter Denim-Fasern aus recycelten Jeans.

Langfristig wird der Volvo EX30 in Europa und anderen ausgewählten Märkten, die noch nicht aufgeführt sind, verfügbar sein. In den USA können Kunden bereits Vorbestellungen aufgeben, während die Auftragsbücher in anderen Märkten zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden.

Volvo EX30 spielt strategische Rolle

Enthüllt wurde der EX30 übrigens in einem vorher aufgenommenen Video auf YouTube. Darin versicherte Rowan immer wieder, wie klein der SUV sei – aber welch große Bedeutung oder Wirkung er hat.

Wie Rowan im vergangenen Dezember andeutete, spielt der Volvo EX30 eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Bis 2025 will Volvo weltweit 1,2 Millionen Fahrzeuge verkaufen, gegenüber 700.000 im Jahr 2021. Der Autobauer muss also in vier Jahren rund 70 Prozent wachsen. Ein solches Volumen, das wahrscheinlich vom chinesischen Volvo-Eigentümer Geely vorgegeben wird, kann natürlich vor allem mit günstigeren und in China hergestellten Modellen erreicht werden.

Da die Volvo-eigenen Werke in Europa bereits gut ausgelastet sind und die „Sustainable Experience Architecture“, kurz SEA, eine chinesische Entwicklung ist, wird der EX30 in Chengdu, Daqing und Taizhou vom Band laufen. Die Kapazitäten wurden heute noch nicht bekannt gegeben, aber man kann davon ausgehen, dass sie beträchtlich sein werden. Volvo geht davon aus, dass der EX30 innerhalb weniger Jahre zum meistverkauften Modell der Marke werden wird.

Wie berichtet, beabsichtigt Volvo, seine gesamte Produktpalette bis 2030 zu elektrifizieren.

