Buick stellt elektrisches Coupé-SUV Electra E4 für China vor

Die General-Motors-Marke Buick hat kurz nach der Markteinführung ihres ersten Elektromodells Electra E5 in China ihren zweiten Stromer für den chinesischen Markt vorgestellt. Der Buick Electra E4 ist ein Coupé-SUV, das ebenfalls auf der Ultium-Plattform von General Motors aufbaut.

Auf technische Details geht Buick in der offiziellen Mitteilung noch nicht ein, doch aus einem früheren Zulassungsantrag bei den chinesischen Behörden ist bekannt, dass der Electra E4 von einem 180 kW starken Elektromotor angetrieben wird. Eine Version mit zwei E-Motoren wird voraussichtlich später folgen. Die Batterie soll über LFP-Zellen verfügen. Die Preise des Electra E4 dürften im Bereich zwischen 200.000 bis 300.000 Yuan liegen. Nähere Infos zur Markteinführung gibt es aber bislang nicht.

Erst vor wenigen Tagen hatte Buick bekannt gegeben, in China mit den Auslieferungen des Electra E5 begonnen zu haben. Das Modell wird dort in fünf Varianten zu überraschend niedrigen Preisen ab 208.900 Yuan (rund 27.500 Euro) angeboten. Die teuerste Variante hat Buick mit 278.900 Yuan oder rund 36.800 Euro eingepreist. Damit bleibt selbst das Top-Modell preislich unter dem ähnlich großen BYD Tang EV (ab 282.800 Yuan oder 37.300 Euro). Das im Q1 weltweit meistverkaufte Auto, das Tesla Model Y, kostet in China ab 261.900 Yuan (34.550 Euro), ist aber rund 15 Zentimeter kürzer als die beiden genannten Modelle.











Gefertigt wird der Buick Electra E5 in dem zu Jahresbeginn eröffneten neuen Werk von SAIC-GM in Wuhan.

carscoops.com, gmauthority.com, news.gm.com.cn