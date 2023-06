Opel Astra Electric kommt ab 45.060 Euro in den Handel

Opel öffnet in Deutschland die Bestellungen für die rein elektrische Version des Astra. Der Basis-Listenpreis für den Opel Astra Electric GS als Fünftürer liegt bei 45.060 Euro, im Leasing ist das Modell ab 399 Euro monatlich erhältlich.

Vorgestellt hatte Opel die Batterie-elektrische Version seines Kompakt-Modells Astra im November – und zwar als Fünftürer und parallel auch als Kombi. Wann letzterer bestellbar sein wird, gibt Opel nicht preis. Die Antriebstechnik des Modells ist unterdessen aus den entsprechenden Peugeot-Schwestermodellen 308 und 308 SW bekannt. Beim Elektromotor wechselt Stellantis von dem bisher von Vitesco Technologies zugelieferten 100-kW-Antrieb auf ein 115 kW starkes Aggregat aus dem eigenen Joint Venture mit Nidec. Die Energie wird in einem neuen 54-kWh-Akku mit 51 kWh nutzbarer Kapazität gespeichert. Der Akku basiert nun auf NMC811-Zellen und soll je nach Ausstattung eine WLTP-Reichweite von bis zu 418 Kilometern ermöglichen. Weitere technische Details haben wir hier aufbereitet.

So weit, so bekannt. Neu ist, dass der Basis-Listenpreis für den Opel Astra Electric GS als Fünftürer bei 45.060 Euro liegt. Im Leasing sind für das Modell ab 399 Euro monatlich fällig, wobei die BAFA-Förderung von derzeit 4.500 Euro nach Angaben von Opel als Leasingsonderzahlung genutzt werden kann. Der Herstelleranteil des Umweltbonus sei im Angebot bereits einkalkuliert. Zum Vergleich: Der Plug-in-Hybrid der sechsten Astra-Generation kostet mindestens 35.800 Euro, der Sports Tourer genannte Kombi startet als PHEV bei 36.900 Euro. Gebaut wird der Astra Electric im Opel-Stammwerk Rüsselsheim.

Laut Konfigurator wird der Astra Electric ab Werk in Kardio Rot und mit schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern angeboten. Andere Außenfarben kosten zwischen 350 bis 850 Euro extra. Innen gibt es zwei Ausstattungen zur Auswahl, wobei die höherwertige namens Alcantara mit einem Aufpreis in Höhe von 1.120 Euro verbunden ist. Serienmäßig an Bord sind ferner zahlreiche Assistenzsysteme, etwa ein Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, ein automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion oder eine 360-Grad-Kamera. Darüber hinaus ist für die Batterie-elektrische Astra-Version optional erstmals ein Fahrassistenz-System („Intelli-Drive 2.0“) mit teilautomatischem Spurwechsel-Assistenten und intelligenter Geschwindigkeitsanpassung erhältlich. Kostenpunkt: 1.700 Euro.

Optional sind auch Features wie ein Glasschiebe-/Sonnendach, ein Navigationssystem inklusive Head-Up-Display oder eine Wireless Charging-Ablage für das Handy. Im sogenannten Ultimate-Paket für 3.800 Euro sind diese und weitere Zusatzelemente enthalten. Teils können sie aber auch einzeln konfiguriert werden. Zum Serienumfang gehören dagegen beispielsweise Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, -Nebelscheinwerfern, -Rückleuchten und Fernlicht-Assistent, Sitz- und Lenkradheizung, Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik, ein sogenannter Ergonomischer Aktiv-Sitz auf der Fahrerseite und die Dach-Designlinie in Schwarz.

„Die jüngste Opel Astra-Generation begeistert seit ihrem Start Experten wie Publikum. Mit dem neuen, ab sofort bestellbaren Opel Astra Electric schlagen wir das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte unseres Kompaktklasse-Bestsellers auf. Erstmals vollelektrisch, lokal emissionsfrei und vor allem rundum alltagstauglich wird er die Kunden in jeder Hinsicht elektrisieren. Mit dem Astra Electric wird nun für viele die Elektromobilität noch greifbarer“, sagt Opel CEO Florian Huettl.

