Customcells und OneD kooperieren bei BEV-Batteriezellen

Der kalifornische Batterieentwickler OneD Battery Sciences und der deutsche Batteriezellen-Hersteller Customcells schließen sich für ein Kundenprojekt zusammen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Industrialisierung von BEV-Batteriezellen für einen namentlich nicht genannten Automotive-OEM.

Customcells spricht in einer Mitteilung von einer „projektbezogenen Partnerschaft“, gleichwohl betont das Unternehmen, dass es sich um „ein erstes gemeinsames Projekt“ handelt, eine Fortsetzung wird im Umkehrschluss also durchaus erwogen. Bei dem Abnehmer soll es sich um einen „international tätigen Automotive-OEM“ handeln, genauer wird das Duo an dieser Stelle nicht.

Zur eigentlichen Zusammenarbeit äußert Customcells, dass man OneD bei der Industrialisierung von Zellen mit der „Sinanode“-Technologie im großen Maßstab unterstützen wolle. Konkret strebt das Duo an, gemeinsam Prototypenzellen für den genannten Kunden zu fertigen. „OneD nutzt dabei die Entwicklungskompetenz und umfassende Erfahrung von Customcells für eine Anwendung im Automobilbereich“, heißt es.

Kurz zur Einordnung: OneD stützt sein Geschäftsmodell auf einen patentierten Herstellungsprozess namens Sinanode. Kern des Ansatzes sind Silizium-Nanodrähte, die in der Anode direkt auf Graphitpulver aufgeschmolzen werden. Im Oktober 2021 kündigten die Kalifornier an, eine erste Pilotfertigungsanlage in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington zu bauen und OEMs dorthin einzuladen, um die Silizium-Graphit-Anoden „für den Einsatz in ihren zukünftigen Lithium-Ionen-Elektrofahrzeugbatterien anzupassen und zu optimieren.“

Seitdem hat OneD schon einige Entwicklungs-Kooperationen mit Automotive-Zulieferern und -Partnern anberaumt, vergangenes Jahr unter anderem mit General Motors und EAS.

„Die Zusammenarbeit mit OneD ist für Customcells ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Global Player. Maßgeschneiderte Premium-Batteriezellen sind der Schlüssel für nachhaltige Mobilität“, kommentiert Dr. Dirk Abendroth, CEO Customcells.

„Das Ziel von OneD war es immer, Silizium als Material für eine neue Ära von Elektrofahrzeugen nutzbar zu machen. Wir glauben, dass die Gewinner des Rennens um Elektrofahrzeuge diejenigen sein werden, die der Batteriezelle effektiv mehr Silizium zu günstigen Kosten hinzufügen können, ohne die bestehenden Lieferketten und Prozesse zu stören“, sagt Yimin Zhu, CTO von OneD Battery Sciences. „Wir blicken mit sehr viel Enthusiasmus auf die Zusammenarbeit mit Customcells. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Einführung von preiswerten Elektrofahrzeugen weiter zu beschleunigen.“

Gleichzeitig treibt OneD den Ausbau der eigenen Zell-Pilotfertigung auf Basis der Sinanode-Technologie in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington voran und gründet außerdem eine Tochtergesellschaft in Deutschland für die europäischen Märkte. Ab sofort ist OneD mit der Sinanode Europe GmbH in München vertreten. Das europäische Unternehmen wird von Jan-Marc Luchies geführt, der von Infineon zu OneD kommt und sich als COO zunächst vornehmlich auf die globale Pilotproduktion konzentrieren wird. Denn neben der eigenen Pilotanlage des Unternehmens in Moses Lake soll im kommenden Jahr eine weitere in Europa entstehen.

customcells.de