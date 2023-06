BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein

BYD hat den Marktstart eines weiteren Elektromodells in Europa angekündigt. Der BYD Dolphin kostet je nach Version zwischen 29.990 Euro und 37.740 Euro und soll ab dem vierten Quartal in Europa ausgeliefert werden.

Angeboten wird der Dolphin laut der BYD-Mitteilung in vier Varianten: Die Basisversion Active kombiniert einen 70-kW-Motor und einen LFP-Akku mit 44,9 kWh Kapazität. Die Version Boost nutzt dieselbe Batterie, bietet aber 130 kW Motorleistung – beide Versionen mit der kleinen Batterie sollen ab dem Q1 2024 verfügbar sein. Hinzu kommen die beiden Varianten Comfort und Design, die jeweils mit einem 150-kW-Motor und einem 60,4 kWh großem LFP-Akku ausgestattet sind. Die WLTP-Reichweiten gibt BYD je nach Version mit 310 bis 427 Kilometern an. Den Dolphin soll es sowohl als Rechtslenker als auch als Linkslenker geben.

Dass der Dolphin (und die Mittelklasse-Limousine Seal) nach Europa kommen werden, hatte BYD bereits im April bestätigt. Seinerzeit wurden aber nur die Leistungsdaten des Topmodells kommuniziert, wie sich nun herausstellt – also die 150 kW Leistung und bis zu 427 Kilometer Reichweite. Der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent soll 28 Minuten beim kleinen Akku und 29 Minuten beim großen Akku dauern, den sonst üblichen Bereich von zehn auf 80 Prozent gibt BYD nicht an.

Nun gibt es einige weitere Informationen zum Ladesystem: Bei dem großen Akku liegt die maximale DC-Ladeleistung bei 88 kW, mit dem 44,9 kWh großen Speicher sind 60 kW in der Spitze möglich. Mit dieser Batterie ist ein 7-kW-Onboard-Charger für das Wechselstrom-Laden verbaut. Der angekündigte 11-kW-Lader ist nur in den Ausstattungen Comfort und Design mit dem 60,4-kWh-Akku verfügbar. Unterschiedliche Angaben gibt es zu der Vehicle-to-Load-Funktion: In einer Übersicht wird sie nur bei der Design-Ausstattung erwähnt, an anderer Stelle als Werksausstattung bezeichnet. Eine Wärmepumpe ist aber in allen Dolphin-Versionen an Bord.

























Bei einer Veranstaltung im April hatte BYD noch allgemein die Preisspanne von 30.000 Euro bis 38.000 Euro für den Dolphin genannt. Bereits damals hatten wir angesichts der bekannten Preise des C-Segment-SUV Atto 3 vermutet, dass der Dolphin mit der 60-kWh-Batterie eher bei 38.000 Euro starten dürfte und dass es sich bei dem 30.000-Euro-Modell um die damals nur in China erhältliche Variante mit 44-kWh-Batterie handeln dürfte. Mit den Preisen von 29.990 Euro und 37.740 Euro ist das so nun bestätigt.

Der Dolphin basiert auf der e-platform 3.0 von BYD. Diese nutzt die hauseigenen Blade-Batterien mit LFP-Zellchemie in einer 800-Volt-Konfiguration. Der Dolphin nutzt die Cell-to-Pack-Technologie, bei der die Zellen (wie für die Blade-Batterie üblich) direkt in das Batteriegehäuse integriert werden.

Nicht nur bei der Reichweite und Antriebsleistung, sondern auch bei den Abmessungen kommt der Dolphin auf ähnliche Werte wie etwa ein VW ID.3. Der BYD ist 4,29 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,57 Meter hoch – bei 2,77 Metern Radstand. Der 345 Liter große Kofferraum kann auf bis zu 1.310 Liter erweitert werden, wenn die Lehnen der Rücksitze umgeklappt werden.

Zur Marktpremiere und den Preisen der Limousine Seal gibt es noch keine näheren Angaben.

