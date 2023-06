Smart bringt weitere Allrad-Variante des #1

Smart hat eine weitere Variante seines Elektromodells Smart #1 angekündigt. Der #1 Pulse mit Allradantrieb rollt noch 2023 auf deutsche Straßen. Bestellungen sind ab sofort zu Preisen ab 46.490 Euro möglich.

Andere europäische Märkte folgen bald, wie Smart mitteilt. Beim Smart #1 Pulse wird der 200 kW starke Heckantrieb um einen weiteren Motor ergänzt. Die Gesamtleistung liegt wie beim Brabus-Ableger bei 315 kW. Die WLTP-Reichweite gibt Smart mit 400 Kilometern an. Damit soll sich der #1 Pulse zwischen dem „Premium“ mit 200 kW und dem noch etwas hochwertiger ausgestatteten Brabus-Modell einreihen, so Smart. An der 66 kWh großen Batterie gibt es keine Änderung, sie ist bei allen Varianten des #1 gleich.

Bei der Technik ist die neue Variante mit einer Wärmepumpe und einem 22-kW-Bordlader ausgestattet. Außerdem gehören eine 360-Grad-Kamera, ein Halo-Dach, ein 10-Zoll-Head-up-Display sowie eine Heckklappe mit Gestensteuerung zur Serienausstattung. Zudem gibt es einige Assistenzsysteme. Was im Vergleich zum #1 Premium aber fehlt, sind die Matrix-LED-Scheinwerfer und das Beats-Soundsystem, wie der Blog „MB Passion“ schreibt.

Mit dem zweiten Motor an der Vorderachse dauert die Standard-Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h noch 4,5 Sekunden – im Brabus-Modell sind es 3,9 Sekunden, hier nutzt Smart also eine andere Antriebs-Kennlinie. Wie die Varianten mit Heckantrieb kann auch der 315 kW starke Allradler bis zu 1.600 Kilogramm schwere Anhänger ziehen.

„Mit dem #1 Pulse geben wir unseren Kunden eine weitere sehr interessante, dynamische Option an die Hand und ergänzen den #1 Mix um eine weitere Allradvariante“, sagt Wolfgang Ufer, CEO Smart Deutschland. „Bei Smart ist es uns sehr wichtig, das Fahrerlebnis auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden zuzuschneiden. Der Pulse ist die erste Erweiterung des #1 Portfolios, auf die weitere folgen.“

Erst Anfang Mai hatte Smart die Ausstattungen für den #1 leicht angepasst. Das Basismodell Pro+ ist zwar um 1.000 Euro teurer geworden, dafür verfügt seitdem auch das Einstiegsmodell über den 22-kW-Onboard-Charger – zuvor war nur ein 7,4-kW-Lader verbaut. Mit 42.490 Euro kostet der günstigste #1 4.000 Euro weniger als das nun angekündigte Allrad-Modell mit 315 kW.

