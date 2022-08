Smart kündigt Brabus-Version des #1 an

Der im April präsentierte vollelektrische Smart #1 erhält eine Veredlung der Tuning-Schmiede Brabus. Dabei soll es wohl nicht nur um die Optik gehen, sondern auch ein sattes Leistungs-Plus.

Während Smart in seiner Mitteilung nur auf die Designmerkmale des Brabus-Kits eingeht, könnte der von Brabus überarbeitete Smart #1 laut chinesischen Medien zwei Elektromotoren für einen bis zu 324 kW starken Allradantrieb enthalten. Die Vorstellung ist für den 26. August auf der Chengdu Motor Show in China geplant.

Dass die Leistung steigen wird, deutet aber Smart selbst an – auch wenn noch keine Zahlen genannt werden. „Der Smart #1 Brabus erfindet das urbane Performance-Fahrerlebnis für das Zeitalter der E-Mobilität neu“, sagt Mandy Zhang, Vice President of Global Sales, Marketing and After-Sales von Smart Automobile. „Wir bauen unsere gemeinsame Vision des urbanen Hochleistungsautos von Grund auf neu auf und können es kaum erwarten, die Reaktionen der Kunden zu sehen, wenn sie das aggressive Design sehen und die erstklassige Leistung spüren.“

Der Smart #1 hat bekanntlich nichts mehr mit den früheren Smart-Modellen zu tun. Der #1 basiert auf der SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) von Geely. Mit einer Akku-Größe von 66 kWh und einem 200 kW starken Heckantrieb übertrifft der #1 die bisherigen Elektro-Smarts deutlich. Allerdings handelt es sich bei dem 4,27 Meter langen E-SUV auch um ein vollwertiges Kompakt-Modell und nicht um einen Kleinwagen.

Die Verbindung von Smart und dem als Mercedes-Tuner bekannt gewordenen Unternehmen Brabus stammt noch aus der Daimler-Zeit von Smart – bereits damals gab es Brabus-Ableger der Smart-Modelle mit Verbrennungsmotor und auch für den Smart EQ. Auch nach dem Wechsel von Smart in das Joint-Venture mit Geely ist der Kontakt zu Brabus offenbar weiter eng geblieben.

„In den vergangenen 20 Jahren haben Smart und Brabus gemeinsam eine ‚high-performance urban legend‘ geschaffen und die Herzen unzähliger Performance-Car-Enthusiasten erobert“, sagt Brabus-CEO Constatin Buschmann. „Wir freuen uns, unsere zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft mit Smart in das Zeitalter der E-Mobilität fortzusetzen.“

Der Smart #1 Brabus ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sich auch die Tuning-Schmiede wandelt. Erst kürzlich hatte Brabus ein Veredlungs-Kit für den Mercedes EQS vorgestellt. Im Fokus stand dabei nicht die Leistung, sondern mit dem Kit sollen sich die Aerodynamik und Effizienz der E-Limousine weiter verbessern lassen.

smart.com, insideevs.de