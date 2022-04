Premiere des Smart #1: Alter Name, neues Konzept

Mit der Vorstellung des ersten Serienmodells hat die frühere Daimler-Kleinstwagenmarke Smart ihre Neuausrichtung abgeschlossen: Statt den ikonischen Zweisitzern baut Smart künftig das kleine E-SUV #1, zu dem es nach dessen Premiere nun auch die technischen Daten gibt.

Auf der IAA Mobility im Herbst 2021 hatte Smart noch das Concept #1 als Studie gezeigt. Damals gab es zwar einen Ausblick auf das Design und die ersten Maße, weitere Angaben zu technischen Daten machte Smart damals nicht.

Das holt das Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely zur Premiere des Serienfahrzeugs in Berlin nach: Der Smart #1 ist mit 4,27 Metern zwei Zentimeter kürzer als die Studie, der Radstand ist aber mit 2,75 Metern gleich.

Der #1 basiert auf der SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) von Geely und bietet mit 66 kWh eine der kleineren Batterie-Konfiguration der SEA – allerdings ist die Plattform auch auf Fahrzeuge bis hin zum E-Segment und Nutzfahrzeugen bis 5,5 Tonnen ausgelegt. Im Wettbewerbsumfeld bewegt sich der Smart aber auf dem Niveau eines Hyundai Kona Elektro und acht Kilowattstunden über dem in etwa gleich langen VW ID.3 Pro.













Beim Antrieb setzt Smart/Geely auf einen Asynchronmotor, der stolze 200 kW leistet – der #1 übertrifft damit genannte Modelle wie den ID.3 und Kona um 50 kW. Das Drehmoment des Motors liegt bei 343 Nm. Eine Parallele zu den früheren Smart-Modellen: Der Motor sitzt im Heck.

Eine weitere Ähnlichkeit trotz der technisch neuen Basis: Der Smart kann AC mit bis zu 22 kW laden. Neu und bei der Akku-Größe angebracht ist die DC-Lademöglichkeit per CCS, die Ladebuchse ist auf der Fahrerseite über dem Hinterrad platziert. Mit bis zu 150 kW soll der #1 dort laden können, und in weniger als 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent kommen. Legt man jene 30 Minuten zugrunde, entspricht das einer durchschnittlichen Ladeleistung von 92 kW. Übrigens: Für das AC-Ladekabel verfügt der Smart – anders als ID.3 und Kona – über einen 15 Liter großen Frunk unter der Fronthaube.

Die Reichweite liegt bei 420-440 Kilometern nach WLTP – real dürften es also je nach Fahrprofil und Witterungsbedingungen zwischen 250 und 350 Kilometern sein. Als Smart die Prototypen des #1 bei bis zu -40 Grad Celsius im Norden Chinas erprobt hat, dürfte die Reichweite wohl geringer gewesen sein. Damals wurden die Fahrsysteme, die Abstimmung des Antriebs und das Batterie-Temperaturmanagementsystem getestet. Die Kunden sollen etwa per App oder über das Bediensystem im Fahrzeug einstellen können, dass der #1 die die Batterie automatisch vorwärmt – für optimale Lade- und Leistungseffizienz bei Kälte.

Während die Batterie-Konstruktion und der E-Antrieb aus dem Regal von Geely stammen (dort ist auch die Produktion verortet), wurde die Karosserie vom Mercedes-Designteam unter Leitung von Gordon Wagener entworfen. Genau genommen handelt es sich dabei aber nur um einen „Hut“ im Smart-Design, der auf das Geely-Skateboard aufgesetzt wird. Dank des flachen Skateboards mit der E-Antriebstechnik bietet der #1 für seine Größe ordentlich Platz. Der hintere Kofferraum übertrifft den nur einen Zentimeter kürzeren ID.3 mit 411 Litern zu 385 Litern im VW. Kleiner Haken: Dazu muss die um bis zu 13 Zentimeter verschiebbare Rückbank in der vordersten Position sein, was die Beinfreiheit spürbar einschränkt. In der hintersten Position haben die Passagiere eben jene 13 Zentimeter mehr Platz, dafür sinkt das Kofferraumvolumen auf 273 Liter.

Das Design ist weitgehend von der IAA-Studie bekannt, Elemente wie die gegenläufig öffnenden Türen und die schwebende Mittelkonsole haben es aber nicht in die Serie geschafft – die Mittelkonsole hat zwar ein unten ein offenes Fach, wird aber anders als bei der Studie von einem massiven Element zwischen den Vordersitzen gestützt. Das Grund-Design der Mittelkonsole und des Innenraums bleibt aber erhalten.

Ebenfalls erhalten geblieben sind die aerodynamisch integrierten Türgriffe mit Eisbrecher-Funktion und der 12,8 Zoll große Touchscreen als zentrales Bedienelement – hinzu kommt ein 9,2 Zoll großes Tacho-Display. Die Software läuft auf einem zentralen Hochleistungsrechner, der für Infotainment, Fahrerassistenzsysteme, elektromobilitätsspezifische Funktionen sowie die elektrische/elektronische Fahrzeugarchitektur (E/E-Architektur) zuständig ist. Der Hauptrechner und 75 Prozent aller Steuergeräte sollen OTA-fähig sein.

Preise und ein Datum, ab wann der #1 ausgeliefert wird, nennt Smart noch nicht. Der Bestellstart wird Berichten zufolge für Sommer erwartet.

auto-motor-und-sport.de, adac.de, smart.com