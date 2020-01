Mercedes und Geely gründen offiziell Smart-Joint Venture

Nachdem die Behörden die letzten Genehmigungen erteilt haben, haben Mercedes-Benz und Geely das Ende März angekündigte chinesische Joint Venture rund um Smart nun formell gegründet. 2022 sollen die ersten Elektro-Smarts aus chinesischer Produktion auf den Markt kommen.

Das Gemeinschaftsunternehmen namens Smart Automobile Co., Ltd. wird mit einem Gesamtkapital in Höhe von 5,4 Milliarden RMB (rund 700 Millionen Euro) ausgestattet. Beide Parteien werden zu gleichen Teilen je 2,7 Milliarden RMB einbringen, „wobei der Anteil von Mercedes-Benz im Wesentlichen aus der Einbringung der Marke Smart besteht“, wie der deutsche Konzern in einer Mitteilung schreibt.

Der Hauptsitz des Joint Ventures soll in Hangzhou Bay in der Küstenstadt Ningbo liegen, „operative Vertriebsfunktionen“ sollen von China und Deutschland aus gesteuert werden. Als globaler CEO des Joint Ventures wurde Tong Xiangbei ernannt. Der Manager mit Erfahrungen von Autobauern in den USA und China soll anfangs alle Aktivitäten rund um die Marke verantworten – also Vertrieb, Marketing, Forschung & Entwicklung, Produktion und After-Sales.

Dabei bestätigte Daimler auch direkt die im März angekündigten Pläne für ein neues Modell. „Das Joint Venture wird im Rahmen der Fahrzeugentwicklung das Smart-Produktportfolio in das wachstumsstarke B-Segment erweitern“, so der Hersteller. Ab 2022 sollen die ersten vollelektrische Smart-Modelle aus chinesischer Produktion eingeführt werden. Danach läuft die europäische Fertigung des Kleinwagens aus. Quasi als Kompensation wird das Werk Hambach dafür wie berichtet ein Elektro-Modell der Kompaktklasse von Mercedes-Benz produzieren.

Die Arbeitsteilung wird in der Mitteilung so umschrieben, dass die kommenden Fahrzeuge „vom weltweiten Mercedes-Benz-Design-Netzwerk entworfen“ werden sollen und durch das „globale Engineering-Netzwerk von Geely“ entwickelt werden. Der Einfluss von Mercedes-Benz auf die Technik der neuen Modelle wird also sinken – wie weit, werden die neuen Modelle zeigen. Der genaue Standort des Werks wird in der Mitteilung nicht genannt.

Der neue Smart-CEO Xiangbei kommt in der Mitteilung nicht zu Wort, dafür äußern sich die Chefs der beiden Anteilseigner zu der Zukunft des Joint-Ventures. Daimler-CEO Ola Källenius freut sich demnach auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Geely. Dessen Vorsitzender Li Shufu hob den „einzigartigen Wert und die weltweite Bekanntheit“ der Marke Smart hervor. „Die Geely Holding wird die Marke Smart in den Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Fertigung und Supply Chain im Rahmen des Joint Venture unterstützen und ihre Entwicklung in China und weltweit stärken“, sagt der Daimler-Großaktionär.

Der Aufsichtsrat von Smart Automobile soll mit jeweils drei Vertretern beider Seiten besetzt werden. Für Daimler sind das Hubertus Troska (Daimler-China-Vorstand), Britta Seeger (Vorständin für Marketing und Vertrieb bei Daimler und Mercedes-Benz) sowie Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung. Geely wird im Aufsichtsrat vertreten durch Li Shufu selbst, An Conghui (President der Geely Holding und President und CEO der Geely Auto Group) und Daniel Donghui Li (Executive Vice President und CFO der Geely Holding). Wer dem Aufsichtsrat vorsitzt, wird in der Mitteilung nicht genannt.

daimler.com