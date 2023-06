Mubea übernimmt Citkar

Der Berliner E-Lastenrad-Hersteller Citkar wird vom Automobilzulieferer Mubea übernommen. Wie Mubea mitteilt, formt der Zusammenschluss den größten Hersteller von Heavy-Duty-Cargobikes in Europa. Marktseitig wird zukünftig unter Mubea U-Mobility, der Mikromobilitätssparte von Mubea, firmiert.

Mubea sieht in den elektrischen Heavy-Duty-Cargobikes die Chance, einen emissionsarmen und kosteneffizienten Transportverkehr auf der letzten Meile mit geringem Platzbedarf zu etablieren. „Um ihr Potenzial aber voll auszuschöpfen, bedarf es skalierter Fahrzeuglösungen und flächendeckender Ökosysteme in Vertrieb und Aftersales“, so Mubea.

Das soll nun mit der Citkar-Technologie unter Mubea-Regie umgesetzt werden. Angaben zum Kaufpreis macht das Unternehmen in der Mitteilung aber nicht. Mit der Übernahme unterstreicht Mubea nach eigenen Angaben seine Ambitionen, „neben dem erfolgreichen Einstieg in die Luftfahrtindustrie auch die Mikromobilitätssparte zu einem leistungsstarken Standbein des Familienunternehmens auszubauen“.

„Wir wollen zeigen, dass ein erhöhter Mobilitätsbedarf – auch im Warentransport – mit dem Wunsch nach grüneren, lebenswerteren Städten vereinbar ist“, sagt Stefan Cuber, Leiter der Mikromobilitätssparte bei Mubea. „Die Entwicklung einer neuen Fahrzeugkategorie, ihre Integration in die Operations unserer Kunden und der Aufbau der zugehörigen, europaweiten Service-Infrastruktur ist eine komplexe Aufgabe. Mit der Zusammenführung der Teams von Citkar und Mubea, der Verschmelzung des technologischen Know-hows, aber auch der vertriebs- und serviceseitigen Erfahrung sehen wir uns in der Lage, die Skalierung im europäischen, mittelfristig auch im außereuropäischen Markt erheblich zu beschleunigen.“

„Wir freuen uns, diesen Weg zukünftig gemeinsam mit dem Team von Mubea zu beschreiten – mit dem klaren Ziel, den Marktführer im Segment der Heavy-Duty-Cargobikes aufzubauen“, ergänzt Stefan Räth, Geschäftsführer von Citkar.

Citkar hatte sein erstes Modell Loadster, ein vierrädriges Lastenfahrzeug mit Pedelec-Antrieb und überdachtem Cockpit im Jahr 2018 vorgestellt. Das Fahrzeug bietet 300 Kilo Nutzlast. Die Serienfertigung hatte sich immer wieder verzögert und ist im November 2020 schließlich angelaufen. Mitgründer und CEO Jonas Kremer hatte das Unternehmen Ende 2021 verlassen.

mubea-umobility.com