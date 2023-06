E-Sportboot mit Porsche-Antrieb

Porsche entwickelt gemeinsam mit der österreichischen Frauscher Bootswerft ein exklusives Elektro-Sportboot. Für das 8,67 Meter lange E-Boot auf Basis der Frauscher 858 Fantom Air steuert Porsche weiterentwickelte Antriebstechnologie der Premium Platform Electric (PPE) bei, auf der auch der künftige vollelektrische Macan als erstes Porsche-Modell basieren wird.

Dazu zählen unter anderem die Hochvoltbatterie mit einer Gesamtkapazität von rund 100 kWh, eine permanenterregte Synchron-Elektromaschine (PSM) der neuesten Generation und die dazugehörige Leistungselektronik. Dank der 800-Volt-Technik kann das E-Boot an DC-Schnellladestationen aufgeladen werden. Für den Macan electric hat Porsche bisher bis zu 270 kW Ladeleistung genannt, für die eFantom werden noch keine konkreten Werte genannt. Nur so viel: AC-Laden (an der eigenen Anlegestelle) ist ebenfalls möglich.

„Wir stehen für modernen, sportlichen und nachhaltigen Luxus – und wir definieren dieses Konzept neu“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu begeistern und ihre Träume zu erfüllen. Die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air bietet ebenso außergewöhnliche Performance- und Luxus-Erlebnisse wie unsere Sportwagen.“

„Elektroantriebe werden auch in unserer Branche immer wichtiger. Zum einen genießen sie zunehmend eine hohe soziale Akzeptanz, zum anderen erfreuen sich unsere Kunden an den Vorteilen der Elektromobilität: leise, geruchlos und souverän“, sagt Stefan Frauscher, Geschäftsführer Marketing & Sales, Frauscher Bootswerft.

Gebaut wird die Yacht in der Frauscher Bootswerft im österreichischen Ohlsdorf. Frauscher übernimmt zudem die komplette Vertriebslogistik sowie das After Sales-Management. Die Auslieferung einer First Edition des Elektro-Bootes von 25 Einheiten soll 2024 beginnen. Preise werden noch nicht genannt, aber die eFantom soll rauwassertauglich sein, also nicht nur in Binnengewässern unterwegs sein können, sondern auch im Meer. Porsche prüft aktuell weitere Anwendungsfälle seines Antriebsstrangs in anderen Bootsgrößen.

porsche.com