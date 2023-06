Ruanda plant Einsatz von 200 E-Bussen in Kigali

Das afrikanische Land Ruanda plant die Einführung von mehr als 200 Elektrobussen in der Hauptstadt Kigali. Das Energieunternehmen Vivo Energy Rwanda soll die E-Busse beschaffen und ein Depot für die Ladeinfrastruktur und Wartung der E-Busse bauen.

Die Vereinbarung folgt auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie von Vivo Energy in Zusammenarbeit mit dem Infrastruktur-Ministerium des Landes und der Stadt Kigali zur Elektrifizierung der öffentlichen Busflotte der Stadt. Nähere Infos zum Zeitplan gibt es noch nicht. In einer begleitenden Mitteilung von Vivo Energy heißt es aber, dass „die Parteien nun an der Umsetzung des Projekts arbeiten werden“. Neben dem Energieunternehmen sind die ruandische Regierung und das Rwanda Social Security Board (RSSB) Unterzeichner der entsprechenden Vereinbarung. Involviert sind darüber hinaus das Rwanda Development Board (RDB) und die Stadt Kigali.

Clare Akamanzi, Chief Executive Officer des Rwanda Development Board, kommentiert den Schritt wie folgt: „Es ist immer gut, wenn man einen Investor hat, der bereits in Ruanda tätig ist und mehr tun will. Das ist ein Vertrauensbeweis für das Land und die Umwelt. Wir begrüßen diese Partnerschaft sehr, die den öffentlichen Nahverkehr in der schnell wachsenden Stadt Kigali verbessern wird. Wir sind entschlossen, dies zu verwirklichen.

Hans Paulsen, Executive Vice President East & Southern Africa von Vivo Energy, stimmt ein: „Ruanda hat ehrgeizige grüne Entwicklungsziele, die das Land dabei unterstützen werden, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und die Wirtschaft zu bekämpfen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern die ruandische Regierung dabei zu unterstützen, dass Kigali seine kohlenstoffarmen Ziele erreicht und seine Elektromobilitätspläne vorantreibt.“ Die Einführung von Elektrobussen in Kigali werde nicht nur zur Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrssystems beitragen, sondern auch als beispielhafte Initiative für andere Städte in Afrika dienen.

Vivo Energy ist in zahlreichen afrikanischen Ländern aktiv. Nach eigenen Angaben betreibt der Konzern ein Netz aus 2.600 Tankstellen in 23 Ländern, die unter den Marken Shell und Engen firmieren. Das Einzelhandelsangebot umfasst „Kraftstoffe, Schmierstoffe, Kartenservice, Geschäfte, Restaurants und andere Dienstleistungen außerhalb des Kraftstoffbereichs“. Geschäftskunden bietet das Unternehmen u.a. Kraft- und Schmierstoffe, Flüssiggas und Solarenergielösungen.

