Neuer Toyota C-HR erhält PHEV-Antrieb

Toyota hat die zweite Generation seines coupéartigen SUV-Modells C-HR vorgestellt, die neben drei Vollhybrid-Versionen erstmals auch als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Der Plug-in-Hybrid bringt es auf 184 kW Systemleistung und eine rein elektrische Reichweite von 66 Kilometern.

Die Leistungsangabe verrät es: Bei dem PHEV handelt es sich um jenen Antriebsstrang, den Toyota im November 2022 in der fünften Generation des Prius vorgestellt hatte. Dafür kombinieren die Japaner einen 111 kW starken 2,0-Liter-Benziner und „einen 120 kW/160 PS starken Transaxle-Elektromotor an der Vorderachse“ – so bezeichnet Toyota das Frontantriebssystem bei dem alles in einem Gehäuse (Elektromotor, Planetengetriebe und Differential) untergebracht ist. Mit dem eigentlichen Transaxle-Ansatz bei Verbrennern (Motor vorne, Getriebe hinten) oder anderen Plug-in-Hybriden (Verbrenner vorne, Elektromotor hinten) hat diese Bezeichnung also nichts zu tun.

Der C-HR Plug-in-Hybrid soll zudem ein „One Pedal“-ähnliches Fahrerlebnis bieten, so Toyota. Dabei kann die Rekuperation in drei Stufen eingestellt werden, was das Fahren im Stadtverkehr erleichtern soll. „Das System passt den Fahrmodus automatisch an, um die Energieeffizienz zu optimieren, und erkennt die besten Gelegenheiten zum Aufladen, wenn das Fahrzeug der Route des Navigationssystems folgt“, heißt es in der Mitteilung. „Eine neue Geofencing-Funktion sorgt dafür, dass der Toyota C-HR PHEV automatisch in den EV-Betrieb wechselt, wenn das Fahrzeug in eine Umweltzone einfährt; die Batterienutzung wird dabei schon während der gesamten Fahrt optimiert (bei Nutzung des Navigationssystems und ausreichendem Batterieladestand).“

Neben dem PHEV mit dem 2,0-Liter-Benziner gibt es noch Vollhybride mit 1,8- und 2,0 Litern Hubraum. Den 2,0-Liter-Hybrid gibt es auf Wunsch auch mit einem weiteren Elektromotor an der Hinterachse, womit sich ein AWD-i genanntes Allradsystem ergibt.

- ANZEIGE -

Beim Design der zweiten Generation greift Toyota die Optik der Ende 2022 vorgestellten Studie C-HR Prologue auf. Beim neuen Modell sollen die bisherigen Merkmale „noch schärfer“ herausgearbeitet werden, so die Japaner. Die Frontpartie soll an den E-SUV bZ4X und den neuen Prius erinnern. Kurze Überhänge und bis zu 20 Zoll große Räder unterstreichen das dynamische und kraftvolle Erscheinungsbild des Fahrzeugs. Eine neue Zweifarbenlackierung verlängert das schwarze Kontrastdach bis in den hinteren Stoßfänger. Innen gibt es ein 12,3 Zoll großes Cockpit-Display sowie einen ebenfalls 12,3 Zoll großen Touchscreen. Zudem soll die „sensorische Qualität“ des Innenraums verbessert worden sein.

Das Serienmodell ist 4,36 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Der C-HR Plug-in-Hybrid kann in 7,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Toyota mit 180 km/h an. Wann der C-HR zu welchen Preisen bestellbar sein wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Toyota C-HR der zweiten Generation und die Batterien hierfür werden wie berichtet im türkischen Sakarya gefertigt.

toyota-media.de