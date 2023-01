Toyota fertig Hybrid-Autos und -Batterien in der TÃ¼rkei

Toyota wird künftig Hybrid-Pkw und die Batterien hierfür in der Türkei produzieren. Konkret wird der Toyota C-HR der zweiten Generation, der als Hybrid und Plug-in-Hybrid erhältlich sein wird, in Sakarya gefertigt. Es wird zudem das erste europäische Werk von Toyota, das mit einer Batterieproduktionslinie ausgestattet wird.

Die neue Montagelinie bei bei Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) für Plug-in-Hybrid-Batterien soll auf eine Kapazität von 75.000 Einheiten pro Jahr kommen. Die Inbetriebnahme ist laut der Mitteilung von Toyota Europa für den Dezember 2023 geplant. In der Batteriemontage sollen 60 Arbeitsplätze entstehen.

Da Toyota in der Türkei nicht nur die Batteriemontage einrichtet, sondern zum ersten Mal in dem Werk auch ein Modell mit Plug-in-Hybrid herstellen wird, müssen auch weitere Anlagen in der Produktion angepasst werden. Insgesamt soll das Investment bei 317 Millionen Euro liegen. Marvin Cooke, Executive Vice President Manufacturing von Toyota Motor Europe, sieht in der Ankündigung der ersten Batteriemontagelinie in Europa einen „wichtigen Schritt in unserem europäischen Elektrifizierungsplan“.

Technische Details zu dem Kompakt-SUV sind noch nicht bekannt – außer der Tatsache, dass das Modell nur noch als Hybrid und Plug-in-Hybrid angeboten wird. Anfang Dezember 2022 hatte Toyota mit dem „C-HR Prologue“ eine seriennahe Studie der zweiten C-HR-Generation vorgestellt, die aber eher als Design-Ausblick dienen sollte. Als Hinweis auf die Technik könnte die im November 2022 angekündigte neue Prius-Generation dienen.

