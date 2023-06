LG produziert einkristallines Kathodenmaterial in Serie

Der südkoreanische Chemiekonzern LG Chem hat in seinem Werk in Cheongju mit der Massenproduktion von einkristallinen Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt begonnen. Die ersten Chargen werden ab Juli an Kunden weltweit verschickt.

An welche Kunden das Material gehen soll, gibt LG in der Mitteilung nicht an. Klar ist nur, dass es sich anfangs um Pouchzellen handeln wird. Cheongju, 120 Kilometer südwestlich von Seoul gelegen, ist eine von derzeit zwei Produktionsstätten für Kathodenmaterialien von LG in Südkorea. Zusammen mit dem zweiten Standort Iksan kommt LG Chem auf eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr. Die Fertigung des neuen, einkristallinen Kathodenmaterials in Cheongju ist aber nur der erste Schritt.

LG Chem plant nach eigenen Angaben, die Produktionslinie für Einkristall-Kathoden mit hohem Nickelgehalt bis 2027 in seinem Werk in Gumi zu erweitern und die jährliche Gesamtproduktion auf mehr als 50.000 Tonnen zu steigern. Das Werk in Gumi, rund 260 Kilometer südöstlich von Seoul gelegen, wurde Anfang 2022 angekündigt und soll auf bis zu 60.000 Tonnen pro Jahr skaliert werden. Die Inbetriebnahme in Gumi ist früheren Angaben zufolge für 2024 geplant.

In der Anfangsphase wird LG Chem einkristalline Kathodenmaterialien mit herkömmlichen Kathodenmaterialien im Verhältnis 2:8 mischen und schrittweise auf solche umstellen, die zu 100 Prozent aus Einkristallen bestehen, heißt es in der Mitteilung. LG Chem will den Einsatz dieser Kathodenmaterialien von Pouchzellen künftig auch auf Batterien der nächsten Generation wie 4680-Rundzellen ausweiten.

Einkristalline Kathoden mit hohem Nickelgehalt bestehen aus einzelnen Partikeln verschiedener Metalle wie Nickel, Kobalt und Mangan und sollen dazu beitragen, die Batterielebensdauer um mehr als 30 Prozent zu verlängern und die Kapazität um 10 Prozent oder mehr zu erhöhen.

„Wir glauben, dass einkristalline Kathoden mit hohem Nickelgehalt eine bahnbrechende Innovation auf dem zukünftigen Markt für Batteriematerialien und auch der Schlüssel zur Lösung der Probleme unserer Kunden sind“, sagt Shin Hak-cheol, CEO von LG Chem. „LG Chem wird mit fortschrittlicher Batteriematerialtechnologie und einem diversifizierten Produktportfolio den Markt anführen und zum größten integrierten Batteriematerialanbieter der Welt werden.“

