eMobility update: Prototyp des Renault 5 / Nachfrageprobleme bei VW? / Verbrenner aus in Ford-Werk

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“. Wir haben die folgenden News und Highlights der Elektromobilität für Sie am Start: VW mit Nachfrageproblem in Europa ++ Keine Ford-Verbrenner mehr aus Köln ++ Prototypen des Renault 5 mit Serienstand ++ eMobility-Rollout in Kenia ++ Und noch ein Schnellladenetz für die Schweiz ++

#1 – Hat VW ein Nachfrageproblem in Europa?

Nach Schwächen im China-Geschäft hat Volkswagen angeblich auch in Europa mit Nachfrageproblemen bei seinen Elektroautos zu kämpfen. Im Privatkundensegment liegen die Auftragseingänge in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel.

#2 – Verbrenner-Produktion im Ford-Werk endet

Im Kölner Ford-Werk ist derweil die Verbrenner-Ära zu Ende gegangen. Vor wenigen Tagen – konkret am 7. Juli – lief dort nach 47 Jahren das letzte Exemplar des Fiesta vom Band. Ford wird in Köln künftig E-Autos bauen und hatte dort im Juni sein „Electric Vehicle Center“ eingeweiht.

#3 – Prototypen mit Serienstand des Renault 5

Im Renault Technocentre bei Paris entstehen derzeit die ersten Exemplare des elektrischen Renault 5. Und zwar so, wie sie ab 2024 auch in der Serienversion vom Band rollen sollen. In der Prototypenfertigung werden nicht nur Erkenntnisse zur Fertigung gewonnen, sondern auch weitere Testfahrzeuge montiert. In der Miniaturfabrik bei Paris durchläuft der kommende Renault 5 derzeit „die Metamorphose von der Studie zum Serienmodell“.

#4 – Kenia forciert E-Motorräder und -TukTuks

Die Elektromobilität kommt auch auf dem afrikanischen Kontinent in Fahrt: Konkret sollen in Kenia innerhalb der nächsten sechs Jahre 100.000 elektrische Motorräder und TukTuks auf die Straßen kommen. Das sieht ein gemeinsames Projekt der kenianischen Bank KCB mit dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen vor.

#5 – Schweiz: Post & Fenaco planen Ladenetz

Die Schweizer Post und die Agrargenossenschaft Fenaco wollen zusammen ein schweizweites Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge knüpfen – und zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen aus der Taufe heben. Beide künftigen Gesellschafter verfügen bereits über Ladenetze, die sich derzeit im Aufbau befinden.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>