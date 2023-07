eMobility update: Bestellstart des Kia EV9 / Elektro-Neuzulassungen schlagen Diesel / Cadillac E-SUV

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Ausgabe: VW senkt ID-3-Preise in China deutlich ++ Audi will konzernfremde E-Plattform nutzen ++ BMW enthüllt Elektro-Roller für die City ++ Vattenfall baut 1.500 Ladepunkte in München ++ Und Renault verlängert Umweltbonus-Garantie ++

#1 – Elektroantrieb schlägt Diesel in der EU

Wenn das kein starkes Signal ist: In der EU wurden im Juni erstmals mehr Elektro- als Dieselautos neu zugelassen. Rund 158.000 E-Autos wurden im Juni in der EU neu zugelassen – satte 66 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das entspricht einem Marktanteil der Elektromobilität von rund 15 Prozent.

#2 – Cadillac führt E-SUV Optiq in China ein

Cadillac bereitet die Markteinführung seines nächsten Elektromodells in China vor. Die Marke von General Motors hat nun den Zulassungsantrag für den Optiq eingereicht. Das SUV ist eine Klasse unter dem bisher einzigen Elektroauto im China-Angebot von Cadillac positioniert. Optisch ähneln sich der bekannte Lyriq und der neue Optiq stark.

#3 – Bestellstart: Kia EV9 ab 83.190 Euro

Der Kia EV9 kann ab sofort auch in Deutschland bestellt werden. Das rein elektrische Siebensitzer-SUV wird zum Start ausschließlich in der Modellversion GT-line und der Ausführung Launch Edition angeboten. Günstigere Versionen dürften also erst später folgen. Der EV9 GT-line ist serienmäßig allradgetrieben. Er leistet 283 kW und verfügt über einen fast 100 Kilowattstunden großen Akku.

#4 – Frankreich: Atlante baut 87 Autobahn-HPC

Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnelllade-Anbieter Atlante plant insgesamt 87 neue HPC-Ladepunkte in Frankreich. Diese sollen sich auf vier Standorte verteilen und jeweils bis zu 150 kW Leistung bieten. Entstehen werden die schnellen Ladesäulen an Raststätten von Vinci Autoroutes.

#5 – Jochen Pfeiffer von WMF über E-Flotten

Zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein besonders Interview ans Herz legen: Die Marke WMF ist bekannt – unter anderem für ihre elektrischen Küchenhelfer. Mit elektrischen Autos kennt sich das Traditionsunternehmen auch zunehmend aus. Jochen Pfeiffer, der Leiter Fleet Management der WMF Group, schildert in einem Video-Interview nun, wie seine Firma die Umstellung der internen Flotten angeht.

