Bestellstart: Kia EV9 ab 83.190 Euro

Der Kia EV9 kann ab sofort auch in Deutschland bestellt werden. Das rein elektrische Siebensitzer-SUV wird zum Start ausschließlich in der Modellversion GT-line und der Ausführung Launch Edition angeboten – günstigere Versionen dürften also später folgen.

Der EV9 GT-line ist serienmäßig allradgetrieben, leistet 283 kW und verfügt über einen 99,8-kW-Akku, der eine WLTP-Reichweite von bis zu 497 Kilometern ermöglicht. Mit dem zweimotorigen Antrieb kann der EV9 in 5,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Der Basis-Listenpreis für diese Version mit sieben Sitzen liegt bei erwähnten 83.190 Euro. Der Aufpreis für die beiden sechssitzigen Varianten beträgt jeweils 990 Euro – in der zweiten Reihe werden dann entweder zwei „Entspannungssitze“ wie in der ersten Reihe verbaut oder drehbare Sitze, damit zusammen mit der dritten Sitzreihe eine Art Vierer-Sitzgruppe entsteht.

In der aktuellen Mitteilung nennt Kia weitere Daten zu dem Allradantrieb: So sind die Motoren an der Vorder- und Hinterachse mit 141,3 kW gleich stark, das maximale Drehmoment liegt bei 700 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit des über fünf Meter langen Allradlers liegt bei 200 km/h. Und: Bisher gab es auch keine Angaben zum Ladesystem des 800-Volt-Stromers. „Unter Idealbedingungen“ soll sich das Fahrzeug in rund 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lassen. Für die bisherigen E-GMP-Modelle mit der 77,4 kWh großen Batterie waren es 18 Minuten. Die maximale DC-Ladeleistung gibt Kia nach wie vor nicht an.

Klar ist: Der EV9 wird mit der „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) ausgeliefert, mit der sich das Auto als leistungsstarke 220-Volt-Steckdose nutzen lässt – entweder über die Steckdose im Kofferraum oder per Adapter aus dem Ladeanschluss. Für Vehicle-to-Grid ist der EV9 lediglich vorbereitet, die Funktion kann später per Update freigeschaltet werden – „sobald die rechtlichen und technischen Voraussetzungen dafür geschaffen worden sind“, so Kia.

Bei der Vorstellung des Modells im März wurde auch eine Variante mit nur einem Elektromotor in Kombination mit dem 99,8-kWh-Akku präsentiert. Der einmotorige Heckantrieb kommt auf eine Leistung von 150 kW, mit 350 Nm Drehmoment kann das Fünf-Meter-SUV in 9,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. In Kombination mit den 19-Zoll-Felgen (optional sind bis zu 21 Zoll erhältlich) ergibt sich die WLTP-Reichweite von 541 Kilometern.

Darunter wird es noch eine weitere Variante mit Heckantrieb geben, jedoch mit einer kleineren Batterie. In Kombination mit dem 76,1 kWh großen Akku wird eine Antriebsleistung von 160 kW angegeben, das Drehmoment liegt weiterhin bei 350 Nm in der Spitze. Mit dem leichteren Akku und zehn Kilowatt mehr Leistung beschleunigt das Basismodell in 8,2 Sekunden auf 100 km/h.

Zudem gibt es nun auch weitere Angaben zum Kofferraumvolumen des kantig gestylten SUV: Bei aufrechter Position aller Sitze fasst das Gepäckabteil 333 Liter, bei umgeklappter dritter Reihe 828 Liter (jeweils bis Fensterhöhe). Werden auch die Lehnen der zweiten Reihe umgeklappt, entsteht ein Laderaum mit ebenem Boden und einem Volumen von bis zu 2.393 Litern (Siebensitzer: 2.318 Liter, jeweils bis Dachhöhe). Unter der Fronthaube gibt es einen 52 Liter großen Frunk, der auch beleuchtet ist. Für größere Transporte verfügt der EV9 auch über eine Anhängelast von 2,5 Tonnen.

Im Innenraum gibt es – neben viel Platz – zwei 12,3 Zoll große Bildschirme, einen als digitales Kombiinstrument, einen als Infotainment-Touchscreen. Zudem ist im Gegensatz zum EV6 im großen EV9 auch ein 5,3 Zoll großer Touchscreen für die Klimakontrolle verbaut – die Wärmepumpe ist Serie. Das Navi ist OTA-fähig und verfügt auch über den neuen EV-Routenplaner, der mit dem jüngsten Modelljahrgang des Niro EV vorgestellt wurde. Zudem gibt es für den EV9 als erstes Kia-Modell den sogenannten „Digital Key 2.0“ – die Nutzer können das Auto auch per Smartphone öffnen und den digitalen Schlüssel mit bis zu drei Personen (auch vorübergehend und/oder mit eingeschränktem Funktionsumfang) teilen.

kia.com, kia.com (Preisliste als PDF)