Cadillac kurz vor Markteinführung seines zweiten China-Stromers

Cadillac bereitet die Markteinführung seines nächsten Elektromodells in China vor. Die GM-Marke hat nun den Zulassungsantrag für das E-SUV Optiq eingereicht, das eine Klasse unter dem bisher einzigen Elektroauto im China-Angebot von Cadillac positioniert ist.

Optisch ähneln sich der bekannte Lyriq und der neue Optiq stark, beide basieren auch auf der Ultium-Plattform von General Motors. Dennoch werden sich die Unterschiede nicht nur auf einige Zentimeter Unterschied bei der Größe beschränken. Laut dem bei den chinesischen Behörden eingereichten Zulassungsantrag plant Cadillac für den Optiq zunächst zwei einmotorige Varianten mit 150 kW bzw. 180 kW Leistung. Der China-Lyriq ist hingegen als Long-Range-Modell mit einem 255 kW starken E-Motor im Heck erhältlich.

Die Batterien des Optiq, deren Kapazitäten noch nicht bekannt sind, wird ein Joint Venture von SAIC und CATL liefern. Die Produktion des Cadillac Optiq soll im Werk in Wuhan erfolgen. Vor kurzem hatte SAIC-GM mit dem Bau seiner dritten E-Auto-Produktionsstätte in Yantai begonnen.

Der Optiq wird somit das zweite Elektromodell von Cadillac für den Massenmarkt nach dem Lyriq, der wie berichtet auch nach Europa kommen soll – offen ist aber, ob der Lyriq für Europa in China (mit CATL-Akkus) oder aus den USA (Zellen von Ultium Cells) gebaut wird. Mit 4,82 Metern ist der Optiq rund 18 Zentimeter kürzer als der 5,00 Meter lange Lyriq, auch der Radstand ist kleiner (2,95 zu 3,09 Metern).

Damit ist der Optiq in etwa mit dem Nio ES6 (4,85 Meter bei 2,91 Metern Radstand) und dem jüngst gestarteten HiPhi Y (4,94 Meter lang, 2,95 Meter Radstand) vergleichbar. Die beiden chinesischen Modelle beginnen bei Preisen von rund 340.000 Yuan, etwa 42.000 Euro – jedoch mit deutlich über 200 kW Leistung. Wie Cadillac seinen Optiq in diesem intensiven Wettbewerb einpreisen wird, ist noch nicht bekannt. Da der Lyriq bei 379.700 Yuan startet, wird der Optiq wohl deutlich darunter angesiedelt.

Wann genau der Optiq in China auf den Markt kommen wird, ist noch nicht bekannt. Der Antrag auf die Aufnahme in den Fahrzeugkatalog des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) ist bekanntlich einer der letzten Schritte in der Regulierung vor dem Marktstart. Der Katalog soll dazu dienen, dass sich chinesische Verbraucher neutral über die Produkte informieren können. Die Öffentlichkeit hat jetzt noch bis zum 20. Juli die Möglichkeit, Feedback zu geben – danach wird die Aufnahme in den Katalog wahrscheinlich erfolgen. Mit der erteilten Zulassung dauert es in der Regel noch wenige Wochen oder Monate, bis die Hersteller den Verkauf starten.

