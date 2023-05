Nio führt Neuauflage seines E-SUV ES6 in China ein

Nio bringt in China eine Neuauflage seines ES6 auf den Markt. Das elektrische Kompakt-SUV war in den vergangenen Jahren das meistverkaufte Modell des chinesischen Elektroauto-Herstellers auf dem heimischen Markt und wurde jetzt wie angekündigt auf die neue Plattform NT 2.0 umgestellt.

Im Februar machte Nio publik, seine Modelle auf Basis der ersten Generation seiner E-Auto-Plattform auszumustern. Das betraf den ES8, ES6 und den EC6 des Modelljahres 2022. Im selben Atemzug gab das Unternehmenbekannt, sich jetzt voll auf die Modelle seiner neuen Plattform NT 2.0 konzentrieren zu wollen. Dies sind konkret die Limousinen ET5 und ET7, das Anfang Januar vorgestellte neue Coupé-SUV EC7, das überarbeitete große SUV ES8 sowie das kleinere SUV-Modell ES7, das Nio inzwischen unter der Bezeichnung EL7 auch in Europa ausliefert.

Nun folgt also der ebenfalls auf die NT 2.0 umgestellte ES6. Dieser startet in China zu Preisen ab 368.000 Yuan (rund 48.500 Euro) und ist damit etwas günstiger als der Vorgänger. Angeboten werden zwei Batteriegrößen mit 75 und 100 kWh Kapazität für Reichweiten von 490 bzw. 625 Kilometer nach chinesischem Standard. Das Semi-Solid-Batteriepaket von Nio mit 150 kWh Kapazität soll im Juli folgen und 930 Kilometer Reichweite erlauben.

Bestellt werden kann der neue ES6 ab sofort, die Auslieferungen sollen bereits am 25. Mai starten. Für individuell konfigurierte Modelle gibt Nio mittels eines Hinweises in seiner App den Lieferstart mit Mitte Juni an.

cnevpost.com