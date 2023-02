Nio startet Auslieferungen des E-SUV EL7 in Europa

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit den Auslieferungen seines SUV-Modells EL7 in Europa begonnen. Die ersten Exemplare erhielten Kunden in den Niederlanden. Die ersten Auslieferungen des EL7 in Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen sollen in Kürze folgen.

Die ersten Übergaben des SUV-Modells in den Niederlanden erfolgten konkret am 31. Januar. Das geht aus einem Statement des Nio-Geschäftsführers für die Niederlande in der unternehmenseigenen App hervor. Damit hält Nio seinen im Oktober angekündigten Zeitplan bis dato ein: Bei der seinerzeitigen Europa-Markteinführung in Berlin hatte Nio publik gemacht, die Auslieferungen des EL7 Ende Januar und die des ET5 Ende März starten zu wollen. Das dritte für Europa bestimmte Modell – der ET7 wird bereits seit Oktober 2022 an europäische Kunden übergeben.

Im deutschen Konfigurator gibt es übrigens einen Hinweis auf die Vorlaufzeit bis zur Auslieferung, mit denen deutsche Kunden kalkulieren können. Dort ist bei jetzt bestellten EL7-Modellen von einer „voraussichtlichen Lieferung im März“ die Rede. Gemessen an den sonstigen Lieferfristen für neue Elektroautos ist das vergleichsweise kurz.

Dem jetzigen Auslieferungsstart des EL7 ging bekanntlich ein Markenrechtsstreit mit Audi voraus. In diesem Zuge änderte Nio in letzter Minute die Modellbezeichnung des Elektro-SUV von ES7 auf EL7. Ebenfalls einen Strategiewechsel vollzog der chinesische Hersteller beim Preissystem: War anfangs für Europa eine reine Abo-Strategie vorgesehen, bietet Nio seit November 2022 neben Miet- nun doch auch Kaufoptionen für seine Elektromodelle an.

Beim Nio EL7 handelt es sich um ein fünfsitziges Elektro-SUV, das zwischen dem ES6 und ES8 positioniert ist. Der im Februar 2022 erstmals angekündigte Stromer basiert auf der neuen NT2.0-Plattform des Herstellers. Die etablierten SUV-Modelle von Nio – also die erwähnten ES8, ES6 und das SUV-Coupé EC6 – bauen noch auf der ersten Generation der Plattform auf.

Der Kaufpreis für den EL7 beginnt in Deutschland bei 73.900 Euro, damit ist der SUV das hochpreisigste Modell im derzeitigen Europa-Lineup. Die anderen beiden Nio-Stromer sind ab 49.900 Euro (ET5) und ab 69.900 Euro (ET7) zu haben. Für alle gilt aber: Die Batterie ist in diesen Preisen noch nicht enthalten – sie kann wahlweise gemietet oder erworben werden.

Die Mietkosten für den 75-kWh-Akku liegen in Deutschland bei 169 Euro pro Monat, die 100-kWh-Batterie wird für 289 Euro monatlich angeboten. Wer den Stromspeicher lieber kaufen möchte, bezahlt 12.000 Euro für die 75-kWh-Batterie bzw. 21.000 Euro für den 100-kWh-Akku. Somit ergibt sich für einen EL7 mit gekaufter 75-kWh-Batterie eine Summe von mindestens 85.900 Euro, mit gekaufter 100-kWh-Batterie kommt man schon auf 94.900 Euro.

Eine wichtige Einschränkung hat der Kauf der Batterie aber: Die Nutzung der Akkutausch-Stationen von Nio ist nur möglich, wenn die Batterie gemietet wird. Die gekaufte Batterie ist Eigentum des Kunden, während die gemietete Batterie als Service angeboten wird und Eigentum von Nio bleibt – und somit flexibel getauscht werden kann.

