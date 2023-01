Nio bestätigt sieben weitere Batterietausch-Stationen

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat angekündigt, 2023 in Deutschland seine Infrastruktur in verschiedenen Bereichen auszubauen. Sieben weitere Batterietausch-Stationen und mindestens drei Nio Houses sind jetzt bestätigt.

Zu den Standorten für die Batterietausch-Stationen sollen Stadt-nahe Anlagen in Leipzig und Regensburg gehören, aber auch Standorte an den Autobahnen A61 (Waldlaubersheim) und A7 (Großburgwedel). Die Bauvorbereitungen für insgesamt sieben Standorte sind bestätigt, zusätzliche seien für 2023 in Planung – eine konkrete Zahl nennt Nio hier aber nicht.

Dafür gibt es ein kleines Update zu der innerstädtischen Power Swap Station (PSS) in Berlin: Diese ist im Testbetrieb und stehe vor der Eröffnung. Zwei Autobahn-nahe PSS in Zusmarshausen am Sortimo-Ladepark und in Hilden am Seed&Greet-Ladepark sind bereits in Betrieb.

Nach der Eröffnung des ersten Nio House Deutschlands in Berlin vergangenen Dezember plant der chinesische Hersteller weitere Häuser u.a. in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Der Standort in Frankfurt am Eschenheimer Turm soll noch im ersten Quartal eröffnen. Zu Düsseldorf und Hamburg gibt es nur die Aussage, dass die Tore noch in 2023 zum ersten Mal öffnen sollen.

An insgesamt elf sogenannten Nio Handover Centern sollen die Fahrzeuge ausgeliefert werden – oder es wird an eine Wunschadresse in Deutschland geliefert, so Nio. An den Handover Centern werden auch Probefahrten angeboten. Derzeit mit dem ET7, „in Kürze“ sollen aber auch das E-SUV EL7 und der ET5 dafür bereitstehen.

